Amerikaanse kandidaat-vicepresidenten houden het beschaafd

Felle kritiek, maar beschaafd. Dat was in contrast met het presidentiële debat de essentie van het debat tussen de twee Amerikanen die strijd leveren om straks 'een hartslag verwijderd' te zijn van het presidentschap.

Trumps gezondheidsperikelen drukten de Amerikanen met de neus op de feiten: met twee zeventigers in de presidentiële arena - de Democraat Joe Biden telt 77 lentes - is de kans op een invalbeurt van de vicepresident de komende vier jaar niet onbestaande.

Het debat van woensdag in Salt Lake City werd overschaduwd door de corona-uitbraak in het Witte Huis. Kamala Harris (55) en Mike Pence (61) kruisten de degens op zo'n 3,7 meter afstand, gescheiden van elkaar door plexiglas. Beiden testten negatief getest voor aanvang van het debat, dat 90 minuten duurde. Uiteindelijk verliep het debat hoffelijker dan eerder tussen Joe Biden en Donald Trump . De toon was beschaafder, er waren minder onderbrekingen en er werden zelfs complimentjes werden uitgewisseld.

Kritiek op presidentieel coronabeleid

Zoals verwacht had Harris veel kritiek op het coronabeleid van de regering-Trump. 'De Amerikanen zijn getuige geweest van de grootste mislukking van een presidentiële administratie in de geschiedenis van de VS', klonk het. Harris had ook kritiek op het buitenlandbeleid van Trump en zijn financiën. Naast het coronavirus botsten de twee kandidaten onder meer ook over het Hooggerechtshof, klimaatverandering en rassenrelaties in Amerika.