Amerikaanse klokkenluider slaat alarm over Trump

De Verenigde Staten zijn in de ban van een mysterieuze klacht van een klokkenluider tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Die zou in een communicatie met een buitenlandse leider zijn boekje te buiten zijn gegaan.

Volgens The Washington Post en CNN was een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten zo geschokt door een belofte van de president aan een buitenlandse leider dat hij een klacht indiende. Wat Trump precies beloofd heeft en aan wie blijft onduidelijk. Volgens bronnen zou hij tijdens een telefoongesprek ontspoord zijn.

De klokkenluider diende de klacht op 12 augustus in. In de weken daarvoor had Trump contact met de Russische president Vladimir Poetin, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de Nederlandse premier Mark Rutte, de emir van Qatar en de premier van Pakistan. Het is onduidelijk of hij de belofte aan een van hen deed.