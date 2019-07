Amerikaanse minister onder vuur in seksschandaal miljardair

Meerdere hooggeplaatste Democraten eisen het ontslag van de Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta. Die zou de miljardair Jeffrey Epstein in 2008 geholpen hebben een zware veroordeling te ontlopen.

De druk op Acosta om af te treden neemt toe. 'Hij moet ontslag nemen. En anders moet president Donald Trump hem ontslaan', schreef de Democratische senator Chuck Schumer op Twitter. Ook de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi riep Acosta op ontslag te nemen. 'Als openbaar aanklager was hij betrokken bij een onredelijke deal met Jeffrey Epstein die verborgen werd gehouden voor dappere, jonge slachtoffers, zodat die geen gerechtigheid konden zoeken', zei ze.

Beide Democraten laken dat Acosta in 2008 een deal sloot met de miljardair toen die verdacht werd van sekshandel met minderjarigen. Daardoor kon hij met een lichte straf wegkomen.

Lolita Express

Als Acosta als openbaar aanklager een greintje sympathie had getoond voor de kwetsbare meisjes die door Epstein misbruikt werden, dan hadden die een machtige bondgenoot gehad. Miami Herald Amerikaanse krant

De zaak is sinds dit weekend weer voorpaginanieuws. Epstein werd zaterdag door de FBI aangehouden toen zijn vliegtuig - de Lolita Express - in New Jersey landde na een vakantie in Frankrijk. Later op de dag vonden de inlichtingendiensten in zijn huis in de Upper East Side in Manhattan honderden, zoniet duizenden naaktfoto's van minderjarige meisjes. De miljardair wordt ervan beschuldigd jarenlang meisjes misbruikt en uitgebuit te hebben in zijn huizen, in zijn vliegtuig en op zijn privé-eiland.

Hij rekruteerde zijn slachtoffers, die vaak uit kwetsbare milieus kwamen, voor een massage, maar dwong hen daarna tot seks. Ook zou hij hen onder druk gezet hebben om nieuwe slachtoffers aan te brengen. De Amerikaanse media vermoeden dat zijn beroemde vriendenkring - met namen als Bill Clinton, Kevin Spacey en Woody Allen - ook aan het misbruik deelnam.

In 2008 kwam Epstein al eens voor de rechter voor de feiten. Toen kwam hij weg met een lichte straf, dankzij een hoop geld en een team topadvocaten. De miljardair werd alleen veroordeeld voor twee prostitutiedelicten. Hoewel hij levenslang riskeerde, kreeg hij maar 18 maanden cel, waarvan hij er 13 uitzat. Bovendien mocht hij zes dagen per week en twaalf uur per dag de gevangenis verlaten om te gaan werken. Hij moest zich laten registreren als veroordeelde zedendelinquent, maar zijn medeplichtigen ontsprongen de dans.

Deal van de eeuw

Acosta speelde als toenmalig openbaar aanklager in Florida een belangrijke rol in die 'deal van de eeuw' met Epstein. Hij zou erg nauw met Epsteins advocaten hebben samengewerkt. 'Als Acosta als openbaar aanklager een greintje sympathie had getoond voor de kwetsbare meisjes die door Epstein misbruikt werden, dan hadden die een machtige bondgenoot gehad', schreef de Miami Herald deze week in een commentaar.

De krant bracht de zaak in 2018 weer op de voorgrond met een reeks artikels over de slachtoffers en hun verhalen. Daarop schoot justitie in actie. Eerder dit jaar oordeelde een rechter in Florida dat de deal met Epstein niet wettelijk was omdat de slachtoffers er pas achteraf van op de hoogte werden gebracht.

Zelf zegt Acosta recht in zijn schoenen te staan. 'Het was de strengst mogelijke deal in een complexe en moeilijke zaak', klinkt het. De minister zei op Twitter ook blij te zijn dat de zaak heropend wordt.