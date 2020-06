Amerikaanse ondernemers hebben genoeg van lockdown

De fitness van Ed Frack in Pennsylvania is open, ondanks de lockdown.

Sinds het begin van de coronacrisis broeit het in Pennsylvania. Dat kan later dit jaar een flinke impact hebben op de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Als Ed Frack niets doet, verliest hij zijn net geopende fitness. De deuren zijn al twee maanden dicht. Hij kreeg geen dollar steun van de Amerikaanse overheid. Zijn vrouw is zwanger, de hypotheek moet betaald worden en de energierekening ligt op de mat. Het is do or die, zegt Frack. En dus trekken gezwollen biceps op deze zondagmiddag aan gewichten alsof het een zorgeloze zondag in 2019 is. Fitnessclub SuperSets moet tot nader order gesloten blijven, maar eigenaar Frack staat buiten nieuwe klanten in te schrijven.

We zijn in Allentown, even ten noorden van Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Verder naar het westen mogen de eerste bedrijven weer open, maar in dit gebied geldt nog tot volgende week een strikt gebod om thuis te blijven. Het virus is onvoldoende onder controle, is het oordeel van de gouverneur. Pas in juni verwacht hij de eerste opstartfase. Het veroorzaakt woede en wanhoop onder sommige bewoners.

Frack is ervan overtuigd dat hij met de juiste voorzorgsmaatregelen veilig open kan. Zoals hij het vandaag clandestien doet: niet meer dan 25 procent van de fitnesstoestellen bezet, mondkapjes op en temperatuurchecks bij de deur. ‘Het lijkt alsof niemand hogerop om ons geeft,’ zegt hij. ‘Eerst moesten we een paar weken dicht, oké. Maar dat werd verlengd, en verlengd. Het kan zomaar nog een maand of twee duren. Niemand heeft een antwoord.’

Diepe kloven

Het debat over de heropening toont de diepe kloof tussen de Democraten en de Republikeinen. In de politiek mengt Frack zich liever niet. Met zijn rebellie vraagt hij alleen aandacht voor ondernemers die zoals hij grote moeite hebben om aanspraak te maken op steunprogramma’s en hun bedrijven ten onder zien gaan. Maar Frack moet wel vaststellen dat de president aan zijn kant staat. 'Hij lijkt pro openen.'

Dat sentiment wordt gehoord in Washington. Dit deel van Pennsylvania, de Lehigh Valley, is Amerika in microformaat. Divers, met een mix van stedelingen, plattelanders en bewoners van stadse buitenwijken. Ze verdelen hun stemmen doorgaans ongeveer gelijk over Democraten en Republikeinen. In 2016 kozen ze onverwacht voor Trump, wat belangrijk was voor zijn overwinning. De regio geldt nu als een graadmeter voor de presidentsverkiezingen in november.

Trump weet hoe belangrijk dit gebied is. Eerder deze maand kwam hij op bezoek bij een fabrikant van mondkapjes in Allentown. Gouverneurs besluiten over lockdowns, maar Trump stelde zich op als afgevaardigde van de Amerikanen die vinden dat het te lang duurt. ‘We moeten jullie gouverneur zover krijgen om te beginnen een beetje te heropenen', zei hij. ‘Jullie hebben in Pennsylvania gebieden die nauwelijks getroffen zijn en ze willen ze gesloten houden. Kun je niet doen.’

Sommige ambtenaren en sheriffs in door Republikeinen geleide gemeenten negeren het gefaseerde heropeningsplan van de Democratische gouverneur en staan bedrijven alweer toe te draaien. Enkele ondernemers probeerden in de rechtbank af te dwingen dat ze open mogen, met de hulp van een Republikeinse politicus. De rechter oordeelde dat hij niet bevoegd is.

Ongeduld groeit

De Republikeinen zien een kans. Ze hopen dat onvrede de kiezers in deze doorslaggevende regio naar Trump drijft. Of dat terecht is, is de vraag. Toen Ipsos begin mei de stemming peilde, vond 72 procent van de inwoners van Pennsylvania dat de Democratische gouverneur Tom Wolf de crisis goed aanpakte. Niet meer dan 45 procent zei hetzelfde over de president. Maar sindsdien is het ongeduld gegroeid.

Zodra de politieauto wegrijdt, applaudisseren de leden van de illegaal geopende fitnessclub. ‘Go Ed!’, roept iemand.

Beth Ann Lerch was in het begin bereid haar kapsalon te sluiten voor de goede zaak, maar staat inmiddels op ontploffen. Ze is naar de sportschool gekomen om haar sympathie te uiten. Lerch kreeg ook geen steunlening uit Washington – het geld was op – en weet niet wanneer ze weer open mag. Er is een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar een van de betalingen is niet aangekomen en niemand is bereikbaar om te vragen waar het geld gebleven is. ‘En wat gebeurt er als mijn salon het aan het einde van het jaar alsnog niet overleeft? Dan is die regeling er niet meer.’

Lerch is een zwevende kiezer, vertelt ze, maar dat de coronasluitingen van de gouverneur zo lang duren leidt ertoe dat ze genoeg heeft van de Democraten. ‘Op dit moment neig ik naar anarchie,’ zegt ze. ‘Dit is een schending van onze rechten.’ Collega Barbara Huff, ook kapster met een eigen salon en tot voor kort eveneens zwevend: ‘Ik stem voortaan op de partij die níet bezig is onze grondwet aan stukken te scheuren.’ Ze doelt op de Republikeinen.

Worsteling

‘De mensen zijn boos op politici die niet luisteren,’ zegt Jeff Barber, een lokale bankier die veel ondernemers begeleidt in hun worsteling met leningen en sluitingen. ‘We zijn een land van vrijheden. We zijn allemaal volwassen, we kunnen best open zijn met wat veiligheidsrichtlijnen. Hoe langer ze dingen gesloten houden, hoe meer dat de Republikeinen helpt.’

Tien minuten nadat Frack zijn sportschool heropend heeft, draait een politieauto de oprit op. Twee agenten stappen uit, gemaskerd met zwart kapje dat bij hun uniform past. Eerder deze week waarschuwden ze Frack al: als SuperSets tegen de regels in opent, dreigt een boete. Ze houden het vriendelijk te midden van zo’n 50 fitnessfanaten en ondernemers die Frack steunen.