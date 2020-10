Amerikaanse politiek clasht over opsplitsen big tech

Google en Facebook en co. zijn monopolist geworden via ongeoorloofde praktijken, stelt een zwaarlijvig rapport. De Amerikaanse Democraten willen de techreuzen kunnen opsplitsen, maar de Republikeinen staan op de rem.

Na de tabaksindustrie, bankensector en de farmaceutische industrie was ook big tech te dominant geworden. Daarover leken de Republikeinen en Democraten het lang eens.

Maar de standpunten blijken nu toch ver uit elkaar te liggen. De voorbije 16 maanden heeft een commissie van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden een groot onderzoek verricht naar mogelijke hervormingen in het digitale landschap. Vooral de concurrentiepositie van de vier techreuzen is onder de loep genomen. Apple, Amazon, Facebook en Google liggen al jaren onder vuur vanwege vermeend machtsmisbruik.

Amazon gebruikte data over goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform, om vervolgens die producten zelf na te maken, luidt een rapport.

De langverwachte bevindingen en aanbevelingen zouden maandag gepubliceerd worden. Maar de presentatie van het vuistdikke rapport van 450 pagina's is uitgesteld, doordat de Republikeinen en Democraten het niet eens konden worden over de inhoud. Toch kwam het op straat terecht. Amerikaanse media, waaronder The New York Times en CNBC, berichtten er dinsdagavond uitvoerig over.

Ongeoorloofde praktijken

De Democraten claimen dat de grote vier een 'monopolie' hebben. Volgens het door de Democraten aangevoerde rapport is het bewezen dat Facebook, voor sociale media, en Google, op het vlak van zoekmachines, monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. De webwinkelreus Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers een 'aanzienlijke en blijvende marktmacht', die ze deels afdwongen door de concurrentie buiten te sluiten.

Een groot probleem is dat de techreuzen een dienst leveren aan andere bedrijven, en tegelijk concurreren met diezelfde bedrijven, luidt het. Het rapport meldt dat Google via zijn besturingssysteem Android informatie verzamelde over apps van andere bedrijven, die het kon gebruiken voor eigen kopieën van die apps. Amazon gebruikte data over goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform, om vervolgens die producten zelf na te maken.

De Republikeinen vrezen dat een overheidsingrijpen de economische groei van andere bedrijven belemmert.

Om dat tegen te gaan moet big tech verplicht kunnen worden bedrijfsonderdelen af te stoten, vinden de Democraten. Een verbod op overnames gaat te ver, stellen de Republikeinen, hoewel de partij er verdeeld over is.

De Republikeinen vrezen dat een overheidsingrijpen de economische groei van andere bedrijven belemmert. Ook zijn ze gefrustreerd dat het rapport onvermeld laat dat de techbedrijven een 'anticonservatieve vooringenomenheid' vertonen, schrijft The New York Times.

Commissielid Jim Jordan van de staat Ohio verzocht zijn Republikeinse collega's het beleidsstuk niet aan te bevelen. De progressieven hebben Republikeinse steun nodig om aan een meerderheid te komen.

Nederlaag

Het uitstellen van het rapport is in meerdere opzichten een nederlaag voor beleidmakers. Zo werkt het ministerie van Justitie al aan een mededingingszaak tegen Google en kan het al het bewijs in de strijd tegen het bedrijf goed gebruiken.

Ook dient het rapport als een advies aan het Amerikaanse Congres. Daar werden de topmannen Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) en Sundar Pichai (Google) in juli nog ter verantwoording geroepen. Toen ging het al over de vraag of het marktaandeel van de bedrijven niet te groot is geworden. Die hoorzitting liep voor hen met een sisser af.