Amerikaanse postbode staat plots centraal in kiesstrijd...

Bij voorverkiezingen in de staat Georgia ontstonden begin juni lange wachtrijen door chaos met kiesbiljetten per post.

Weten we op 4 november wel wie de komende vier jaar Amerikaans president is? Het verzet van Donald Trump tegen kiezen per post doet de Democraten ingrijpen.

'Onze Amerikaanse democratie wordt bedreigd door de president.' Met hoge urgentie heeft Democratisch voorzitster Nancy Pelosi het Huis van Afgevaardigden teruggeroepen uit zomerreces om de geplande hervorming bij de posterijen te verbieden. De 'medeplichtige' postbaas Louis DeJoy wordt gesommeerd voor een hoorzitting. Tal van Democratische staten overwegen rechtszaken.

80 miljoen stemmen per post In 2016 stemden 33 miljoen Amerikanen, een op de vier kiezers, per post. Door corona zou dat dit jaar driekwart kunnen zijn, of 80 miljoen kiezers.

Waarom de gezapige United States Postal Services plots zo relevant is? Omdat de verkiezingen van 3 november eraan komen. Terwijl het coronavirus voortraast, met in de VS 170.000 doden tot gevolg, lijkt het de logica zelve dat zoveel mogelijk Amerikanen per post stemmen, in plaats van vaak uren te wachten voor een kieskantoor.

Fraude?

Maar al maanden roept Republikeins president Donald Trump dat stemmen per post 'frauduleus' is. Tenzij in Florida, zijn tweede thuisstaat, 'want daar is er een Republikeinse gouverneur'. Experts vinden amper bewijzen voor fraude, maar veel Republikeinen geloven Trump. Terwijl Democratische kiezers massaal hun kiesbiljet in de brievenbus vragen, 'zouden de fans van de president gemberbier met een coronasmaakje gorgelen terwijl ze aanschuiven om op hem te stemmen', verwoordde een partijgenoot van Trump het.

Nieuw is mail-in voting allerminst. In 2016, toen Trump verkozen werd, deden 33 miljoen Amerikaanse kiezers dat, ofwel een op de vier. Maar door de coronadreiging kan dat oplopen tot 80 miljoen, driekwart van de kiezers. De vraag is of de post dat aankan, nu ze op een zwaar dieet gezet dreigt te worden.

Besparingen

In juni werd DeJoy, die miljoenen doneerde aan Trump en de Republikeinen, benoemd tot Postmaster General. Sindsdien mogen postbodes geen overuren meer draaien. Postkantoren wordt aangeraden later te openen en te sluiten tussen de middag. Over het hele land zijn honderden sorteermachines weggehaald. Volgens DeJoy zijn besparingen broodnodig nadat de USPS vorig jaar bijna 9 miljard dollar in het rood was gedoken.

Pelosi beticht Trump en DeJoy ervan 'de verkiezingen te saboteren door de post de manipuleren om kiezers te ontmoedigen'. Miljoenen Amerikanen die via de post doktersvoorschriften of loonstrookjes ontvangen, meldden ongebruikelijke vertragingen. Omdat veel meer Democraten per post willen stemmen, vrezen ze dat hun kiesbiljet te laat arriveert of niet tijdig in het kiesbureau belandt.

'Kiezers onderdrukken is voor deze regering belangrijker dan een virus onderdrukken', zei Barack Obama, Trumps Democratische voorganger. Veel moeite om dat te ontkennen doet Trump niet. Vorige week zei hij elk coronasteunpakket te vetoƫn als daar miljardenhulp voor de USPS aan vasthangt omdat dan nog meer Democraten per post kunnen stemmen.

Toch vrezen ook tal van Republikeinen voor de gevolgen. En dat Trump zich in de eigen voet schiet. Hij dreigt rurale kiezers, die vaak stemmen per post, en ouderen, die vatbaarder zijn voor het virus, te treffen - twee cruciale Republikeinse doelgroepen.

Chaos

Bovendien gaat het probleem breder dan de post. De deelstaten, die instaan voor de organisatie van de verkiezingen, moeten speciale biljetten laten maken voor wie per post wil stemmen. Raken die tijdig gedrukt? Extra telmachines moeten worden aangeschaft. Is daar geld voor nu corona de staatsfinanciƫn aanvreet? En opgestuurde kiesbiljetten duren langer om te tellen omdat ze extra geverifieerd worden.

We zullen de verkiezingsuitslag niet kennen op 3 november. Dat is problematisch omdat de grondwet zegt dat Nancy Pelosi dan als voorzitster van het Huis op 20 januari een president mag kiezen. Mark Meadows Kabinetschef Donald Trump

Zo dreigt chaos op 3 november. Dat bleek de voorbije maanden al bij tal van voorverkiezingen voor de zitjes in de Senaat en het Huis die straks op het spel staan. Zo ontvingen in Georgia duizenden kiezers geen biljet per post. Ze moesten alsnog in de rij aanschuiven, waardoor lange wachtrijen ontstonden omdat minder kieskantoren voorzien waren. Van Wisconsin over Ohio tot Florida, allemaal 'swing states', duurde het tot weken voor de stemmen geteld waren.

Uitslag niet erkennen

De kans neemt toe dat we op de ochtend van 4 november niet weten of Trump president blijft of opgevolgd wordt door Joe Biden. De Democraten vrezen dat Trump daarop aanstuurt, zeker nu de polls hem op grote achterstand zetten. En dat hij het wantrouwen tegen de 'frauduleuze' postbiljetten zal aanwenden om zijn achterban op te zwepen de verkiezingsuitslag niet te erkennen.