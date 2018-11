Amerikaanse rechter geeft energieplannen Trump rake klap

Een rechter in de Amerikaanse staat Montana blokkeert de omstreden Keystone-oliepijpleiding. Dat is een streep door de rekening van president Donald Trump.

De aanleg van de omstreden Keystone XL-oliepijpleiding, die dagelijks tot 830.000 vaten ruwe olie van de teerzandvelden in Canada naar raffinaderijen in de Verenigde Staten moet vervoeren, is opnieuw uitgesteld. Een federale rechter uit de staat Montana wil dat eerst beter onderzocht wordt wat de milieu-impact van de 1.900 kilometer lange leiding is.

Rechter Brian Morris blokkeert zo een van de eerste beleidsdaden van de Amerikaanse president Donald Trump. Die noemde de beslissing gisteren 'een schande'.

Trump gaf twee dagen nadat hij begin vorig jaar zijn intrek in het Witte Huis had genomen toestemming om de pijpleiding te bouwen. Volgens de president is de pijplijn belangrijk voor de Amerikaanse energiereserves en de werkgelegenheid. Trump draaide een beslissing van zijn voorganger Barack Obama terug, die de pijpleiding uit milieuoverwegingen geschrapt had.

Huiswerk opnieuw doen

De beslissing van de rechter legt de bouw niet voorgoed stil, maar het Witte Huis moet wel zijn huiswerk overdoen. Dat kan tot een jaar duren. Rechter Morris vindt dat het Witte Huis veel beter moet bestuderen wat het effect van de pijpleiding op de klimaatopwarming en op bedreigde diersoorten is. Het bestaande onderzoek voldoet volgens hem niet aan de normen.

Daarnaast negeert het Witte Huis volgens de rechter de feiten. Het veegde het onderzoek van Obama over de impact van de pijplijn op het klimaat achteloos van tafel, zonder overtuigend te argumenteren waarom het dat doet. Bovendien gebruikt het verouderde informatie, bijvoorbeeld over het effect van lekkages op bedreigde diersoorten, terwijl nieuwe wetenschappelijke data beschikbaar zijn.

'Smerige pijpleiding'

De bouwer TransCanada stond op het punt met de aanleg van de Keystone XL in Montana te beginnen, maar botste op belangengroepen die een lokale rechtszaak aanspanden. 'De uitspraak maakt voor eens en altijd duidelijk dat het tijd is voor TransCanada om zijn droom van een Keystone XL-pijpleiding op te geven', reageerde milieuadvocaat Doug Hayes.

'Trump probeerde het Amerikaanse volk die smerige pijpleiding op te dringen, maar hij kan niet langer ontkennen dat ze ons proper water, het klimaat en onze gemeenschap bedreigt.'