Amerikaanse regering blokkeert getuigenis topdiplomaat in impeachment-onderzoek

In de Verenigde Staten heeft de regering een topdiplomaat opgedragen om niet op te dagen voor een geplande hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden, zo berichtten lokale media.

Hij zou daar getuigen over zijn mogelijke rol bij de Amerikaanse drukcampagne tegen Oekraïne, maar mag dat van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet doen. Het gaat om Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie. De diplomaat was onder meer door de voorzitter van de Inlichtingencommissie in het Lagerhuis opgeroepen om te getuigen. De Democraten, die een eventuele afzetting van Trump onderzoeken, zouden dit als belemmering van hun onderzoek kunnen beschouwen.