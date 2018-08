Amerikaanse sancties tegen Rusland voor aanval op Skripal

De Amerikaanse regering kondigt sancties aan tegen Rusland, in een reactie op de aanval met zenuwgif op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury in maart.

Het Witte Huis heeft een finale beslissing genomen, dat het regime van Vladimir Poetin verantwoordelijk acht voor de aanval, klinkt het. Moskou heeft zijn betrokkenheid steeds ontkend.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Rusland 'chemische of biologische wapens heeft gebruikt en zo de internationale wetten schond, of dodelijke chemische en biologische wapens gebruikte tegen zijn eigen burgers'.

De sancties zullen vanaf 22 augustus in voege treden. Tegen dan zal ook het Congres over de sancties worden geïnformeerd. Wat de sancties juist inhouden, is nog niet bekend. Volgens een functionaris, die door Bloomberg geciteerd wordt, zou de export van gevoelige goederen op vlak van veiligheid en van technologie beperkt worden. En ook de ruimtevaartactiviteiten en Amerikaanse buitenlandse bijstand aan Rusland zouden getroffen worden.

Nog volgens de bron zouden er nog meer sancties kunnen volgen wanneer niet wordt voldaan aan een reeks eisen. Zo zouden de VS zekerheden vragen aan Rusland dat het land geen chemische wapens meer gebruikt, en inspecties eisen om dat te bewijzen.

Novitsjok

Sergej Skripal, die in Rusland veroordeeld werd voor spionage in het Verenigd Koninkrijk en later spioneerde voor de Russen, en zijn dochter Joelia, werden op 4 mei bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Ze werden volgens de speurders het slachtoffer van een aanval met zenuwgif, mogelijk novitsjok, dat afkomstig zou zijn uit Rusland. Rusland heeft dat steeds ontkend, maar toch namen verschillende landen diplomatieke maatregelen.

Zo zetten de VS in maart al 60 Russische diplomaten het land uit in een reactie op de zenuwgifaanval. Rusland reageerde daarop door evenveel Amerikanen weg te sturen. En ook meer dan 20 andere landen, waaronder België, reageerden door diplomaten uit te zetten.

Vader en dochter Skripal overleefden de aanslag, maar enkele maanden later overleed een vrouw nadat ze samen met het haar vriend vergiftigd werd met novitsjok.

Roebel