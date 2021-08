Amerikaanse senaat keurt infrastructuurplan Biden goed

Na 1.900 miljard dollar coronastimuli pompen de VS nu ook 1.000 miljard in hun infrastructuur. Dit najaar plant president Joe Biden zelfs 3.500 miljard aan sociale initiatieven. Zijn hervormingssucces doet echter ook budgettaire vragen rijzen.

Een zeldzame partij-overschrijdende meerderheid in de Amerikaanse Senaat heeft dinsdag ingestemd met 1.000 miljard dollar investeringen in infrastructuur. Behalve alle 50 Democraten zetten ook 19 van de 50 Republikeinen het licht op groen voor een hoognodige inhaalbeweging van 's lands hardware.

De Verenigde Staten etaleren zich graag als een lichtend baken voor technologische innovatie en weldadig leven. Wie wel eens door het land reisde, weet dat de realiteit vaak pijnlijk anders is. Duizenden Amerikaanse wegen, bruggen en spoorlijnen verkeren in deplorabele, onveilige toestand na decennia van gebrekkige renovatie en overmatig gebruik.

Drietrapsraket

Eigenlijk wilden de Democraten van president Joe Biden 2.250 miljard dollar vrijmaken voor infrastructuurwerken. Om de nodige Republikeinse stemmen te ronselen werd dat beperkt tot 550 miljard - de overige 450 miljard betreft de facto eerder goedgekeurde financiering. Niettemin geldt het plan als een nieuw wetgevend succes voor Biden, dat populair is bij kiezers van beide partijen.

Bovendien is dit nog maar de tweede fase van een even ambitieuze als transformatieve drietrapsraket waarmee Biden de maatschappelijke ongelijkheid, armoede en klimaatuitdagingen wil tackelen. In maart loodste hij al voor 1.900 miljard dollar aan coronastimuli door het parlement. De meeste Amerikanen kregen eenmalig een cheque van 1.400 euro. Kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd, noodlijdende bedrijven kregen een gulle helpende hand.