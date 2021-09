Amerikaanse speciale gezant voor Haïti neemt ontslag na 'onmenselijke' uitwijzingen

'Ik sluit me niet aan bij het onmenselijke en contraproductieve besluit van de Verenigde Staten om duizenden Haïtiaanse vluchtelingen en migranten naar Haïti te deporteren', klonk het in de vlammende ontslagbrief van Foote aan de minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken.

De voorbije dagen circuleerden massaal beelden op sociale media van Haïtianen die bruut over de grens gejaagd worden. Het hardhandige optreden van de Texaanse grenspolitie veroorzaakte wereldwijde kritiek. Te paard en met een zweep sturen ze migranten terug de rivier in, alsof het om vee gaat.

'(Haiti is) een land waar onze overheidsambtenaren zijn opgesloten in beveiligde compounds vanwege het gevaar van gewapende bendes die het dagelijks leven beheersen', klonk het nog in de brief van de diplomaat Foote.