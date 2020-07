Amerikaanse 'sunbelt' worstelt met coronapiek

Dat is vooral het geval in 'sunbelt', de zuidelijke en westelijke Amerikaanse deelstaten. Die bleven tijdens het voorjaar vergeleken met de 'snowbelt' in het noordoosten en midwesten van de Verenigde Staten relatief gespaard van de pandemie, maar vormen nu de nieuwe virushaard. Florida tekende donderdag 120 overlijdens op, bijna drie keer meer dan de dag voordien. Texas zette met 105 corona-overlijdens voor de derde dag op rij een record neer. Californië registreerde 141 overlijdens. Dat is op het op één na hoogste cijfer ooit. Het record, 166, dateerde van een dag eerder.

De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, minimaliseert de toestand, ondanks de 120 overlijdens en 9.000 nieuwe besmettingen op één dag. 'We hebben al veel soorten bliepjes gehad', klonk het. 'Die bliep is nu hoger dan in mei of begin juni'. Florida is één van de weinige Amerikaanse deelstaten die geen statistieken publiceert over de hospitalisatie van covid-19 patiënten. Het valt dus moeilijk in te schatten in welke mate er in de deelstaat die een favoriet toevluchtsoord van gepensioneerde Amerikanen is nog capaciteit overblijft om patiënten op te vangen.