Amerikaanse farmawaakhond geeft versneld fiat voor virusbehandeling met plasma

De goedkeuring is een opsteker voor president Trump, aan de vooravond van de Republikeinse conventie voor de verkiezingen van november.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food & Drug Administration (FDA) laat 'noodgebruik' toe van een experimentele therapie voor covid-19 patiënten. De therapie bestaat er in huidige patiënten bloedplasma van herstelde coronapatiënten toe te dienen. Dat plasma is rijk in 'virusvechtende' antilichamen en kan potentieel de overlevingskansen boosten.