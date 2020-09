Amerikaanse westkust kreunt onder historische natuurbranden

In Californië hebben bosbranden al 9.200 vierkante kilometer, even veel als twee derden van Vlaanderen, in de as gelegd.

Behalve Californië treffen bosbranden nu ook Oregon en Washington steeds harder. 'Een systemische crisis in slow motion' voor de Amerikaanse economie wordt niet uitgesloten.

'De situatie in Californië en Oregon is nu zo geëscaleerd dat ik de tel kwijt ben van de talloze enorme, snel oprukkende en mogelijk zeer gevaarlijke branden. De geografische omvang en de intensiteit zijn waarlijk schokkend', tweette Daniel Swain woensdag, een Amerikaanse klimaatexpert die gespecialiseerd is in extreme weersomstandigheden.

Door natuurbranden is in zowel het zuiden als het noorden van Californië al ruim 9.200 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is het equivalent van twee derden van Vlaanderen en een record in de meest bevolkte staat van de VS. Donderdag werden drie lijken teruggevonden, wat het dodentol op elf brengt.

Schermvullende weergave Nooit eerder vernielden Californische branden zo'n grootte oppervlakte bos.

Duizenden huizen zijn vernield, tienduizenden Californiërs zijn op de vlucht of geëvacueerd. Zeker een half miljoen inwoners zit zonder stroom nu de grootste Californische energieproducent PG&E uit voorzorg zijn aanvoer stopzette. Maar ook regio's die niet direct getroffen werden, merken de impact. In de Bay Area rond San Fransisco kleurt de lucht, door de aanwaaiende as en rook, diep oranje, waardoor het overdag nacht lijkt. Dat leidt tot een slechte luchtkwaliteit, wat op zijn beurt coronapatiënten extra kan treffen.

Schermvullende weergave Door de as en de rook kleurt de lucht boven San Fransisco diep oranje, waardoor het overdag nacht lijkt. ©AFP

Intussen worstelen ook Oregon en Washington, de twee andere staten aan de Amerikaanse westkust, met steeds destructievere natuurbranden. In Oregon werden woensdag vijf dorpen compleet vernield, het dodentol liep er op tot zeven. Gouverneur Kate Brown vreest 'het grootste verlies van mensenlevens en woningen door branden in de geschiedenis van onze staat.'

Schermvullende weergave Phoenix, een dorpje in de staat Oregon, is volledig in de as gelegd. ©REUTERS

In het naburige Washington ging een kleine 2.000 vierkante kilometer, zowat de grootte van Vlaams-Brabant, in vuur op. Een jongetje van amper een jaar oud stierf er woensdag.

Nooit heb ik meer de noodzaak gevoeld dat Californië nationaal en internationaal de leiding neemt om de klimaatverandering keihard aan te pakken. Gavin Newsom Californische gouverneur

De oorzaak van dit aanhoudende inferno? De steeds hevigere klimaatverandering. De Amerikaanse westkust kreunt al weken onder een hittegolf. Dit weekend werd in Los Angeles nog een recordtemperatuur van 49 graden gemeten. Tegelijk is het er extreem droog, waaien er harde winden en zijn er ongewoon veel blikseminslagen. Brandseizoenen - in Californië loopt het tot eind oktober - duren ook steeds langer, en de branden zijn intenser. Elke menselijke activiteit kan bijgevolg een verwoestende lucifer zijn. Zo ontstond een grote bosbrand toen een koppel met een rookmachine het geslacht van hun aanstaande baby bekend wilde maken.

In de grimmige aanloop naar de presidentsverkiezingen leidt dat tot politieke complottheorieën. In Oregon, waar antifascistisch links en extreemrechts hard clasht in de stad Portland, moest de brandweer onlineberichten weerleggen dat geen van beide kampen de branden hebben aangestoken.

Marktdisruptie

Intussen wordt ook de nationale economische impact van lokale milieurampen steeds acuter. 'Klimaatverandering vormt een groot risico voor de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem en zijn capaciteit de economische groei te ondersteunen', begint een onheilspellend rapport dat de Commodity Futures Trading Commission, het overheidsorgaan dat de derivatenhandel reguleert, deze week publiceerde.

Klimaatverandering vormt een groot risico voor de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem en zijn capaciteit de groei van de Amerikaanse economie te ondersteunen. Commodity Futures Trading Commission Waakhond Amerikaanse derivatenhandel