Amerikaanse ziekenhuizen raken stilaan in coronanood

De coronapandemie gaat in de VS van kwaad naar erger. In het niemandsland tussen president Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden valt niet snel beterschap te verwachten.

In de Verenigde Staten zijn woensdag voor het eerst meer dan 3.000 coronadoden op een dag geteld. Het zevendaagse gemiddelde ligt sinds kort ook boven de piek van ruim 2.200 doden per dag van dit voorjaar, toen vooral New York en andere noordoostelijke staten getroffen werden. In totaal zijn nu al 289.000 Amerikanen gestorven aan Covid-19. Een dezer dagen wordt de kaap van 300.000 doden gerond. En de 'donkere winter' is nog lang niet voorbij.

Sinds deze week zit het aantal besmettingen voor het eerst boven 200.000 per dag. Ter vergelijking: dit voorjaar en tijdens de zomer, toen het virus vooral in het zuiden van de VS woekerde, lag de piek onder 60.000 gevallen per dag. Uiteraard wordt nu veel meer getest. Maar ruim 11 positieve gevallen op honderd tests is nu wel een pak meer dan deze zomer, toen de positiviteitsratio onder 8 procent lag. In het voorjaar piekte die wel rond 22 procent. Alleen: de derde Amerikaanse golf, die begon in de Midwest, treft nu wel zowat alle staten tegelijk. Illustratief: de uithoek Alaska telt nu het op twee na hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisopnames

Dat weerspiegelt zich ook in een zorgwekkende toename van de ziekenhuisopnames, die sinds enkele dagen boven 100.000 liggen. Tijdens de eerste twee coronagolven was dat nooit meer dan 60.000. Uit dataonderzoek van The New York Times blijkt dat al ruim een op de drie Amerikanen in een regio woont waar de ziekenhuizen minder dan 15 procent capaciteit over hebben op de intensivecareafdeling.

Tegelijk leiden de feestdagen ertoe dat meer Amerikanen de regels van social distancing negeren om bij familie of vrienden te zijn. Twee weken geleden werd Thanksgiving gevierd, wat zich nu vertaalt in een stijging van de positiviteitsratio met ruim 1 procentpunt. Donderdag begon Chanoeka, het joodse lichtfeest dat een week duurt. En daarna volgt de kerstperiode.

Het helpt evenmin dat de VS net nu in een politiek niemandsland zitten. De Republikeinse president Donald Trump is aan zijn laatste weken bezig, en blonk de voorbije maanden sowieso vooral uit in het minimaliseren van het virus, het beschouwen van het dragen van een mondmasker als een aanval op de persoonlijke vrijheid, en het laten ontsporen van de coördinatie tussen de 50 staten. Zijn Democratische opvolger Joe Biden heeft een enorme taskforce klaarstaan met navenante ambities, maar hij kan pas vanaf 20 januari ingrijpen.

100 miljoen vaccins

Biden beloofde deze week in zijn eerste honderd dagen 'zeker 100 miljoen coronavaccins in de armen van het Amerikaanse volk'. Dat zijn dus 50 miljoen Amerikanen die tegen eind april ingeënt moeten zijn - van elk vaccin zijn immers twee dosissen nodig. Daarmee bouwt hij voort op wat de regering-Trump in de steigers zette, maar of dat haalbaar is?

In de eerste plaats wordt gerekend op het vaccin van Pfizer, dat dit weekend de goedkeuring kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Trump bestelde er 100 miljoen dosissen van, ook al drong Pfizer erop aan er meer van te kopen. Dat zou Trump nu alsnog willen doen, maar het is onzeker of dat snel lukt, nu Pfizer in Europa grote leveringen heeft toegezegd.

Bij Moderna bestelde de Republikeinse regering ook 100 miljoen dosissen, maar dat vaccin kreeg nog niet het groene licht van de FDA. De vaccins van vier andere farmabedrijven waarop Trump inzette - Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sanofi en Novavax - zitten nog in een testfase.

450.000 doden?

Los van de haalbaarheid van de benodigde dosissen wordt ook de distributie van die vaccins over het hele land een enorme uitdaging. Daarvoor rekent Biden op een resem ervaren experts. Deze week droeg hij Xavier Becerra voor als minister van Gezondheid. Becerra, die een kwarteeuw in het Congres zetelde, was de jongste jaren minister van Justitie in Californië. In die hoedandigheid leidde hij het verzet van de Democratische staten tegen Republikeinse pogingen de gezondheidszorg van Barack Obama te ontmantelen.

450.000 Coronadoden Virologen achten het nu een succes als er tegen februari, een jaar na 's lands eerste besmetting, niet meer dan 450.000 Amerikaanse doden geteld zijn.

Als coronatsaar koos Biden voor Jeffrey Zients, een zakenman en consultant die destijds de problematische uitrol van Obamacare rechttrok. Bidens stafchef Ron Klain coördineerde onder Obama dan weer de succesvolle aanpak van het ebolavirus in Afrika, dat naar de VS dreigde over te waaien. En Anthony Fauci, die veelvuldig botste met Trumps lakse coronabeleid, blijft aan boord als medisch hoofdadviseur van het Witte Huis.