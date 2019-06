Amerikanen hebben plan om aanvoer zeldzame aardmetalen veilig te stellen

De VS reageren op de Chinese dreiging om de controles op de export van de metalen te verscherpen. Daardoor dreigen aanzienlijke problemen in de VS te ontstaan.

De VS zullen stappen ondernemen om de aanvoer van zeldzame metalen veilig te stellen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross. Het gaat om een groep van 17 mineralen met exotische namen als erbium, scandium en ytterbium, die nodig zijn bij het produceren van high-tech apparatuur zoals smartphones en beeldschermen.

China kondigde dinsdag aan dat het van plan is de controles op de export van zeldzame aardmetalen te verscherpen. Het is een nieuwe waarschuwing aan het adres van de Amerikanen dat ze de metalen kunnen inzetten in de handelsoorlog.

Ongekende stappen

Daarop kwam Ross met een strategisch plan. 'Deze kritische mineralen zie je vaak over het hoofd, maar het moderne leven is ondenkbaar zonder ze. Op basis van de adviezen in dit rapport zal de Amerikaanse overheid ongekende stappen nemen om te garanderen dat de VS niet van de aanvoer van die metalen wordt afgesneden', zei hij.

Volgens het rapport kan een verminderde toevoer van de mineralen grote gevolgen hebben. 'Een langdurige verstoring van de toevoer kan leiden tot aanzienlijke schokken in de toeleveringsketens in de Verenigde Staten en in het buitenland', klinkt het.