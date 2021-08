'Amerikanen krijgen derde coronaprik vanaf september'

Het boostershot met een coronavaccin moet de Amerikanen beter beschermen tegen de besmettelijke deltavariant van het coronavirus. Alleen kan die derde prikronde op kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie stoten.

De regering-Biden legt de laatste hand aan een plan om iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden na de tweede dosis van het coronavaccin. Dat melden het persagentschap Bloomberg en de krant The New York Times op basis van gesprekken met ingewijden. De officiële aankondiging komt er vermoedelijk deze week nog.

De Wereldgezondheidsorganisatie ziet de boostershots in rijke landen niet graag gebeuren voor ook arme landen ver genoeg staan in de vaccinatie.

Zorgverleners en bewoners van woonzorgcentra - die bij de start van de vaccinatiecampagne als eersten ingeënt werden - komen het snelst in aanmerking voor de derde prikronde. Nadien volgt de bredere bevolking.

De derde prik wordt gezet met hetzelfde vaccin als de eerste twee dosissen. In de Verenigde Staten is het leeuwendeel van de bevolking geprikt met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Alleen over Johnson & Johnson bestaat nog wat onduidelijkheid, omdat het vaccin pas in februari goedkeuring kreeg. Mogelijk kunnen de met J&J-geprikte Amerikanen pas eind oktober een boostershot krijgen, zodat de tijdspanne van acht maanden gerespecteerd wordt.

Bereidwillige armen

Het boostershot moet de door deltavariant uit koers geraakte vaccinatiecampagne in de VS een nieuwe aanblik geven. Terwijl president Joe Biden almaar moeilijker bereidwillige armen vindt, verspreidt de besmettelijke coronavariant zich met sprekend gemak. Tegenover een grote stijging van het aantal positieve coronagevallen staat slechts een relatief kleine toename in het aantal vaccinaties. Wat de beloofde 'summer of joy' moest zijn, is dus uitgedraaid op een vierde coronagolf die de Amerikaanse economie dreigt te raken.

Het toedienen van derde prikken is evenwel niet vrij van kritiek. De Wereldgezondheidsorganisatie roept rijke landen op minstens tot eind september te wachten, en voorrang te geven aan armere landen. Om de pandemie achter ons te laten, is het cruciaal zo veel mogelijk mensen volledig te vaccineren. Veel overheden willen echter kritiek vermijden, mocht blijken dat de weggeschonken vaccins nodig waren om ouderen en risicopatiënten optimaal te beschermen.