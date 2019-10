Amerikanen zetten Chinese spitstechnologie op zwarte lijst

Handelsoverleg

De maatregel doet de Amerikaans-Chinese spanningen weer toenemen in de aanloop naar het handelsoverleg in Washington later deze week. Volgens Amerikaanse functionarissen staan die dossiers los van elkaar. Washington heeft het over een strafmaatregel omdat de betrokken Chinese instellingen zich mede schuldig zouden hebben gemaakt aan repressie en surveillance van bedreigde minderheden in China, zoals de Kazakken en Oeigoeren.