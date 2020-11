Antony Blinken getipt als nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Volgens de Amerikaanse pers is president-elect Joe Biden van plan Antony Blinken te benoemen als minister van Buitenlandse Zaken.

Ervaren diplomaten

Daarmee zou Biden opnieuw ervaren diplomaten aanduiden op die sleutelposten, wat een breuk is met Donald Trump. Die koos op Buitenlandse Zaken voor Rex Tillerson, de voormalige CEO van ExxonMobil, en Mike Pompeo, de voormalige baas van de inlichtendienst CIA.

Zowel Blinken als Sullivan waren in die periode al de nationaal veiligheidsadviseur van Biden. Blinken werkte in die tijd ook al als de nummer twee op Buitenlandse Zaken. Linda Thomas-Greenfield was vice-staatssecretaris voor Afrika onder Obama.