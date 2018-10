Arrestatie in onderzoek naar Amerikaanse bombrieven

Het Amerikaans ministerie van Justitie bevestigt dat het een persoon heeft gearresteerd nabij Miami, in Florida, die betrokken is bij de golf van bombrieven die de voorbije dagen naar Democratische politici, liberale activisten en nieuwszender CNN gestuurd werden. Om half zeven Belgische tijd wordt meer uitleg verschaft tijdens een persconferentie.

De identiteit noch het motief van de dader is voorlopig bekend zijn. Geen van de bombrieven ontplofte ook. Wat alle doelwitten wel verbindt, is dat ze politieke tegenstanders en critici van Republikeins president Donald Trump zijn, en eerder geregeld het mikpunt waren van rechtse complottheorieën en verbale aanvallen van Trump zelf. De meeste brieven vermeldden ook Debbie Wasserman Schulz als afzender, de voormalige voorzitster van de Democraten en een congreslid uit Florida.

Retoriek

Over goed een week vinden in de VS parlementsverkiezingen plaats, die beslissen of Trumps partijgenoten de meerderheid behouden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.