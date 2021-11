Auto rijdt in Wisconsin op kerstparade in

©CITY OF WAUKESHA via REUTERS

In het Amerikaanse Wisconsin zijn zondagavond meerdere doden gevallen nadat een auto inreed op een kerstparade.

Zondag in de vooravond is in Waukesha (Milwaukee), in de Amerikaanse deelstaat Wisconsin, een wagen ingereden op een kerstparade. Volgens de politie raakten meer dan 20 mensen gewond en vielen er 'meerdere doden'. Een precies aantal gaf men niet vrij.

Ooggetuigen hebben het over tientallen mensen die op de grond lagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Onder de gewonden waren ook 12 kinderen, verklaarde politiechef Daniel Thompson op een persconferentie na het incident.

Het is niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De wagen, een rode SUV, reed in elk geval aan hoge snelheid achteraan op de parade in. Hij reed daarbij ook door barricades die waren opgesteld voor de parade. Er zijn beelden van het incident verspreid op Twitter.