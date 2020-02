Baas Democratische Partij vraagt hertelling in Iowa

In de Verenigde Staten heeft de nationale voorzitter van de Democratische Partij opgeroepen tot een hertelling van de stemmen in Iowa.

De oproep komt er nadat fouten opgedoken zijn in gedeeltelijke resultaten van de caucus.

In de Verenigde Staten lijkt de Democratische Partij stilaan compleet op de dool. Drie dagen nadat ze de zoektocht naar de ideale presidentskandidaat op gang geschoten had in Iowa, kan de partij nog altijd geen winnaar uitroepen in de landbouwstaat.

Het begin van het voorverkiezingenseizoen draaide helemaal in de soep door een technisch euvel. Daardoor slaagden de voorzitters van de kiesdistricten in Iowa er niet in de uitslagen door te seinen naar het regionale hoofdkwartier.

Hertelling

Daarom ging de partij over tot een manuele verificatie van de resultaten. Inmiddels is 97 procent van de stemmen geteld en zijn Bernie Sanders en Pete Buttigieg nog altijd in een nek-aan-nekrace verwikkeld.

Het is genoeg geweest. Na de problemen die opgedoken zijn bij de verwerking van de resultaten roep ik de Democratische Partij van Iowa op onmiddellijk met een hertelling te beginnen. Tom Perez Nationale voorzitter Democratische Partij

De afgelopen dagen doken evenwel fouten en incoherenties op in de gedeeltelijke resultaten die online gepubliceerd zijn. Er was bijvoorbeeld sprake van onmogelijk grote schommelingen in de uitslagen tussen de eerste en de tweede ronde of van totalen die niet klopten.