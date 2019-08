'Beerput van haat' 8Chan gaat offline na schietpartij

De schutter van El Paso kondigde zijn actie mogelijk vooraf aan op de niet-gemodereerde forumsite 8Chan. Het webhostingbedrijf Cloudflare haalde in een reactie 8Chan offline.

De schietpartij in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij vijftig moslims het leven lieten. Die in het Californische Poway, waarbij een vrouw in een synagoge doodgeschoten werd. En die in het Texaanse El Paso, waar afgelopen weekend twintig mensen omkwamen in een Walmart-supermarkt.

Telkens zouden de daders voor hun terreurdaad een manifest gepost hebben op de chaotische prikbordsite 8Chan. Zaterdag kwam een document van vier pagina's online. Daarin zinspeelde de auteur op een nakende schietpartij als reactie op de 'invasie van Texas door Spaanstaligen'.

Haatdaad

De autoriteiten zijn 'er redelijk van overtuigd' dat de 21-jarige verdachte van de schietpartij, Patrick Crucius, ook de auteur van het document is. Meteen rijst andermaal de vraag waarom een racistische haatdaad online zo openlijk kan aangekondigd worden en niemand ingrijpt.

8Chan zag het levenslicht in oktober 2013, als een extremer broertje van de bekendste 'chansite' 4Chan. Op sites als 4Chan kunnen gebruikers berichten posten op fora, vaak gelinkt aan hobby's. De essentie van die sites is anonimiteit: iedereen kan er posten en niemand hoeft zich te registreren.

Politiek incorrect

Het grote verschil tussen 4Chan en 8Chan is dat er bij de laatste niemand tussenkomt. In de regels van 4Chan staat duidelijk dat beheerders kunnen tussenkomen, gebruikers kunnen bannen en 'boards' (fora over bepaalde onderwerpen) kunnen verwijderen.

8Chan heeft bewezen ongereguleerd te zijn en die wetteloosheid heeft meerdere tragische doden veroorzaakt. Matthew Prince CEO Cloudflare

Het uitgangspunt van 8Chan-oprichter Fredrick Brennan was de totale vrijheid van meningsuiting. Op de prikbordsite kan iedereen onbeperkt 'boards' aanmaken en er commentaar spuien, zonder de tussenkomst van beheerders. Dat resulteert in een plek waar extremisme weelderig tiert.

Op chan-sites is vooral het '/pol/'-board berucht. Het is een forum waar alle 'politiek incorrecte' thema's bespreekbaar zijn. Dat betekent de facto vrij spel voor extreemrechtse groeperingen, die er minderheidsgroeperingen in het vizier nemen.

'Beerput'

8Chan ging in de nacht van zondag op maandag offline. Het webhostingbedrijf Cloudflare, dat 8Chan ondersteunde als netwerkprovider, kondigde in een blog aan dat het 8Chan niet langer in de lucht houdt. 'De motivatie is eenvoudig; 8Chan heeft bewezen ongereguleerd te zijn en die wetteloosheid heeft meerdere tragische doden veroorzaakt.'

'8Chan overtrad de letter van de wet niet met zijn weigering om de haatdragende gemeenschap te modereren', stelt Cloudflare-CEO Matthew Prince, 'maar het heeft een omgeving gecreƫerd waarin het aangemoedigd wordt om de geest van de wet te schenden.' Hij noemt de site ook een 'beerput van haat'.

Concurrent

Toch maakt Prince zich niet te veel illusies: de site schakelt waarschijnlijk over op een concurrent van Cloudflare met minder scrupules. 'De site is niet langer ons probleem, maar hij blijft een probleem van het internet', stelt hij. 8Chan zegt in een tweet dat het waarschijnlijk 24 tot 48 uur offline zal zijn, terwijl het naar een oplossing zoekt.