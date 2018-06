Belangrijk lid Hooggerechtshof VS stopt

Volgens Amerikaanse media is dat een uitgelezen kans voor president Donald Trump om een conservatiever lid te benoemen in het negen rechters tellende hof.

Kennedy, een gematigde conservatief, werd in 1988 benoemd door toenmalige president Ronald Reagan. Hij schaarde zich in enkele belangrijke beslissingen echter achter liberalen en maakte daarmee geen vrienden in het conservatieve kamp. Zo stemde hij voor het homohuwelijk.