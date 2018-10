België leverde Chinese spion aan VS uit

De medewerker van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid wordt verdacht van bedrijfsspionage in de Verenigde Staten.

Yanjun Xu, die verschillende pseudoniemen gebruikte, wordt beticht van bedrijfsspionage in verschillende Amerikaanse en buitenlandse lucht- en ruimtevaartbedrijven, meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie en werd bevestigd door het kabinet van de Belgische minister van Justitie, Koen Geens (CD&V). De Chinees werd al op 1 april opgepakt in Brussel. Wat hij in ons land deed, is niet duidelijk.

Hij werd dinsdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Yanjun Xu, ook bekend als Qu Hui en Zhang Hui, werkte voor het Chinese ministerie van Staatsveiligheid. Hij zou geprobeerd hebben gevoelige informatie los te weken bij verschillende bedrijven in de VS en daarbuiten, voornamelijk in de lucht- en ruimtevaart. Yanjun lokte experts die voor de bedrijven aan de slag waren naar China, om er zogezegd een presentatie te geven op een universiteit. Onder meer GE Aviation, een Amerikaans bedrijf dat motoren aanlevert voor de luchtvaart, zou het slachtoffer geworden zijn.

Geen geïsoleerd geval

'We bevestigen dat de man is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, in het kader van lopende bilaterale akkoorden. De wettelijke voorwaarden voor uitlevering waren vervuld', zei de woordvoerster van minister Geens woensdagavond. Meer details gaf ze niet vrij.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat het niet om een geïsoleerd incident. 'Dit maakt deel uit van een algemeen beleid van China ten koste van Amerika. We kunnen niet tolereren dat een land de vruchten van ons denkwerk steelt. We zullen niet tolereren dat een land oogst wat het niet heeft gezaaid', klinkt het in een persbericht.