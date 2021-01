Belgische stylist fleurt Bidens inauguratie op

De inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden had woensdag ook een Belgisch tintje. De Belgische stylist Tom Eerebout koos mee de outfit waarin de popster Lady Gaga het Amerikaanse volkslied zong. 'Haar look was perfect voor dit moment.'

De ster van de dag werd Lady Gaga misschien niet - daarvoor waren de concurrentie met de jonge dichteres Amanda Gorman en de wollen wanten van Democraat Bernie Sanders te groot - maar haar outfit van woensdag maakt kans op een mooie troostprijs. Zodra bekend werd dat Gaga het Amerikaanse volkslied zou zingen bij de eedaflegging van president Joe Biden, speculeerden de fans van haar wonderlijke plunjes over wat ze zou dragen. Het werd een blauw-rood kleed van de Amerikaanse ontwerper Daniel Roseberry van het Parijse couturehuis Maison Schiaparelli met een gouden vredesduif op de borst en bijpassende gouden oortjes en dito microfoon.

Schermvullende weergave Tom Eerebout. ©Alexander D.Hiet

Als een van haar twee hoofdstylisten koos de Belg Tom Eerebout de outfit mee uit. 'De look was perfect voor dat moment. We voelden het direct toen we hem zagen', zegt hij een dag na de eedaflegging. 'De kleuren staan voor de Amerikaanse vlag en de pin in de vorm van een duif staat voor vrede en hoop. We vonden dat een passende boodschap voor de tijden die eraan komen.'

Dat Roseberry op dit moment de enige Amerikaanse couturier is, maakte hem een logische keuze. 'Het was een overweldigend en heel belangrijk moment voor ons, maar ook voor Daniel. Het was fijn het met hem te kunnen delen.'

Rechtstreekse lijn met modehuizen

Eerebout bedenkt al meer dan tien jaar alle outfits van Lady Gaga - voor op het podium, maar ook voor als ze even een koffie gaat kopen. Omdat die opdracht te groot is voor één persoon werkt Eerebout in een tandem met de Amerikaanse Sandra Amador. Naar boetieks gaan ze niet - Lady Gaga wil alleen kleren aandoen die nog niemand gedragen heeft - dus hebben ze een rechtstreekse lijn met de modehuizen. Haarstylist Frederic Aspiras en make-upartieste Sarah Tanno garanderen dat het plaatje helemaal klopt.

Na meer dan tien jaar is Lady Gaga een goede vriendin geworden. Maar oorspronkelijk kwam Eerebout eerder toevallig bij de popster terecht. Hij groeide op in Bredene, ging naar het kunstonderwijs in Brugge en studeerde enkele maanden fotografie aan de Antwerpse Academie. Zijn eerste job bij de hippe kledingketen American Apparel voerde hem naar Amsterdam, waar hij zijn man, de fotograaf en documentairemaker Joost Vandebrug, ontmoette.

Historisch moment

Toen Vandebrug voor een job naar Londen verhuisde, volgde Eerebout in zijn kielzog. Hij was werkloos door de financiële crisis en vrienden uit de modewereld brachten hem in contact met Nicola Formichetti, die voor Lady Gaga werkte. Vanaf 2010 werkte Eerebout als assistent voor Formichetti, de eerste jaren zo goed als onbetaald. Tegen 2018 had hij zich opgewerkt tot Lady Gaga's hoofdstylist.

Eerebout heeft veel fans en werd meermaals bekroond in Hollywood. Het modetijdschrift Vogue was vol lof over zijn creatie voor Bidens inauguratie. 'Op een dag die draait om een nieuw begin en de belofte van een verenigde toekomst, slaagde dit optimistische en enigszins fantasierijke ontwerp erin het gevoel van hoop te vangen. Gaga's look was elegant, boeiend en hielp een historisch moment des te spannender te maken', klonk het.