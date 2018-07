Belgische topeconoom in de VS vrijgesproken van seksuele intimidatie maar veroordeeld voor vergelding

De Vlaamse topeconoom Geert Bekaert (53) is na een gemediatiseerd proces in New York vrijgesproken voor grensoverschrijdend gedrag tegen een vrouwelijke ex-collega, maar moet haar wel een forse schadevergoeding betalen omdat hij na haar beschuldigingen ‘vergelding’ had gezocht.

Voor dat laatste moeten de economieprofessor en zijn werkgever Columbia University 1,25 miljoen dollar betalen aan Enrichetta Ravina (42), oordeelde een jury in Manhattan. Aanvankelijk vroeg ze 30 miljoen dollar.

‘Ik heb hier gemengde gevoelens bij’, reageert Bekaert tegenover De Tijd. ‘Aan de ene kant is het een grote overwinning dat ik nu voor de derde keer wordt vrijgesproken voor seksuele intimidatie, nadat de universiteit dat al tweemaal had gedaan.’ Volgens Ravina had Bekaert oneerbare voorstellen gedaan en was hij tegen haar begonnen over zijn seksuele ervaringen en pornografie.

Wraak

De keerzijde is dat Bekaert veroordeeld is omdat hij volgens de jury wraak zocht door e-mails naar academici en mensen in de financiële sector te sturen waarin hij Ravina onder meer ‘gestoord’, ‘kwaadaardig’ en een ‘evil bitch’ noemde. Volgens Ravina’s advocatenteam schaadde Bekaert daarmee haar carrièrekansen, wat hij ook zou gedaan hebben door het vertragen van haar onderzoek en de publicatie van papers. Zowel Bekaert als Columbia weerlegt dat: Ravina kreeg geen vaste benoeming aan Columbia omdat ze academisch ernstig tekortschoot.

Bekaert stuurde naar eigen zeggen de e-mails nadat Ravina in maart 2016 een mediacampagne tegen hem was begonnen. In interviews met New Yorkse tabloidbladen, maar ook The New York Times, beschuldigde ze hem van ongewenste intimiteiten. ‘Ik was verontwaardigd en wilde mijn reputatie verdedigen tegenover mijn netwerk van coauteurs en oud-studenten, die vaak vrienden zijn. Haar agressieve advocatenteam is in mijn privémails gaan graven en heeft dankzij een sterke presentatie de jury ervan kunnen overtuigen dat ik haar carrière kon saboteren.’

Reputatie

Volgens Bekaert heeft hij door heel de affaire serieuze averij opgelopen. ‘Mijn reputatie zal ik nooit helemaal kunnen herstellen. Ik ben een tijd niet meer naar academische conferenties gegaan omdat ik wist dat er over mij geroddeld werd. Ik heb ook al gigantische financiële verliezen geleden door het kwijtspelen van lucratieve consultingopdrachten.’

Zelfs zijn job bij Columbia is onzeker. ‘Ik hoor ook de geruchten dat ik negatieve publiciteit ben voor de universiteit.’ Bekaert, die afkomstig is uit Zottegem, is een van de meest geciteerde Belgische economen. Hij is gespecialiseerd in vermogensbeheer, waarover hij doceert aan de Columbia Business School. Hij stond ook mee aan de wieg van enkele financiële bedrijven.

Bekaert bekijkt nog of verdere juridische stappen mogelijk zijn. Zijn advocaat zal bij de rechter alvast pleiten voor een lagere schadevergoeding. ‘Ik ben ook al gecontacteerd door enkele mannen die iets gelijkaardigs meegemaakt hebben en willen helpen.’ Ravina is intussen tijdelijke assistent-professor aan Northwestern University.