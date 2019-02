Bernie Sanders doet opnieuw gooi naar Witte Huis

In de Verenigde Staten dingt de 77-jarige Bernie Sanders opnieuw naar de Democratische nominatie voor het presidentschap.

De Amerikaanse senator Bernie Sanders dingt voor de tweede keer naar de Democratische nominatie voor het Witte Huis. Dat maakte hij dinsdag bekend in een lange e-mail aan zijn aanhangers.

Sanders vocht in 2016 een felle strijd uit met Hillary Clinton voor de Democratische stem. Het veroorzaakte spanningen in de partij tussen linkse activisten en het establishment van de partij. Die spanningen zijn nog niet verdwenen.

Racist, seksist en xenofoob

Hillary Clinton won uiteindelijk de Democratische nominatie, maar verloor de verkiezingen tegen Donald Trump. Wie de Democratische nominatie nu in de wacht sleept, zal het zo goed als zeker opnieuw tegen Trump moeten opnemen.

'We strijden tegen een president die een pathologische leugenaar is, een bedrieger, een racist, een seksist, een xenofoob en iemand die de Amerikaanse democratie ondermijnt door ons in een autoritaire richting te sturen', zegt Sanders.

Sanders zegt dat hij een overheid wil creëren die werkt 'voor de velen, niet voor de weinigen'.

Clinton

De omstandigheden waarin Sanders zich kandidaat stelt, zijn anders dan vier jaar geleden. Toen durfde aanvankelijk niemand Hillary Clinton uitdagen als Democratische kandidaat voor het Witte Huis. Uiteindelijk deed Sanders het toch, waarbij hij tot verrassing van velen almaar grotere steun kreeg van de links-progressieve vleugel van de partij. In tegenstelling tot Clinton weigerde Sanders toen giften van grote bedrijven.

Nu hebben zich al vijf andere Democraten uit die links-progressieve vleugel zich kandidaat gesteld: Cory Booker uit New Jersey, Kamala Harris uit Californië, Kirsten Gillibrand uit New York, Amy Klobuchar uit Minnesota en Elizabeth Warren uit Massachusetts.

Iowa 2020

De eerste voorverkiezing voor de Democratische nominatie vindt over een jaar plaats, in februari 2020 in de staat Iowa.

'In onze campagne van 2016 begonnen we samen een politieke revolutie', zegt Sanders in zijn mail. 'Nu is het tijd om die revolutie af te ronden en de visie waarvoor we gevochten hebben in daden om te zetten.'