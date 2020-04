Bernie Sanders stapt uit Amerikaanse presidentsrace

Daarmee is de gematigde Joe Biden, ook al 77 jaar jong, de enige overgebleven Democratische kandidaat om het op 3 november op te nemen tegen Republikeins president Donald Trump. Tijdens de voorverkiezingen had hij de voorbije maanden sowieso al een flukse voorsprong genomen op Sanders.

Favoriet

Sanders, die in 2016 nog de verrassende luis in de pels van establishmentskandidate Hillary Clinton was, begon de Democratische 'primaries' nochtans voortvarend. Na een tweede plaats in Iowa en zeges in New Hampshire en vooral Nevada gold de eeuwige outsider plots als favoriet voor de partijnominatie. Zeker omdat Biden, dit keer de favoriet van de partijtop, telkens lamentabel scoorde.