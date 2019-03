De Amerikaanse Democraat Bernie Sanders heeft zaterdag in Brooklyn, de New Yorkse wijk waar hij is geboren, zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 in gang getrokken.

Sanders beloofde voor duizenden sympathisanten dat hij Donald Trump zal verslaan en een overheid op poten wil zetten 'die gebaseerd is op gerechtigheid op economisch, sociaal, raciaal en milieuvlak'. Hij beloofde een politieke revolutie indien hij verkozen zou worden als president, met onder meer gratis ziekteverzekering voor iedereen, gegarandeerde tewerkstelling, hogere pensioenen, een minimumloon van 15 dollar per uur, gratis publieke universiteiten, en de strijd tegen de klimaatopwarming.

'Gevaarlijkste president'

Tijdens zijn 40 minuten durende toespraak voor een drieduizendtal aanwezigen in Brookly College, stelde de 77-jarige Sanders dat Donald Trump 'de gevaarlijkste president uit de moderne Amerikaanse geschiedenis' is. 'Hij wil ons verdelen. Maar voor ons, gaat het net om het omgekeerde. Wij gaan ons volk verenigen,' klonk het.

Sanders wees ook op de verschillen op persoonlijk vlak tussen hem en Trump. 'Ik had geen vader die me miljoenen dollars gaf om luxueuze wolkenkrabbers, casino's en country clubs te bouwen,' zei hij. 'Maar ik had iets veel kostbaarders: ik had een vader die een rolmodel was vanwege zijn enorme moed om zonder geld de oceaan over te steken om een beter leven te starten.'

'Socialistische verovering'

President Donald Trump sprak zaterdag op een conferentie van conservatieve activisten. Hij beloofde hen dat hij opnieuw verkozen zal worden en haalde uit naar de Democratische voorstellen rond het milieu en universele gezondheidszorg. Die zou leiden tot een 'socialistische verovering van de Amerikaanse gezondheidszorg'. De president zei aan zijn aanhangers ook dat de VS nooit een socialistisch land zullen worden.