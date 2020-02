Bernie Sanders wint voorverkiezingen Nevada

De socialistische Bernie Sanders wint de Democratische voorverkiezingen van de deelstaat Nevada met de helft van de stemmen. Sanders lijkt steeds meer kans te maken om presidentskandidaat te worden.

De stemmen zijn nog maar voor de helft geteld, maar het is duidelijk dat Sanders zijn rol van favoriet in de zuidelijke staat Nevada verzilvert. Met de helft van de kiesdristicten geteld, haalt Sanders zo'n 47 procent op de caucus. Dat is een stuk meer dan Joe Biden, die op nummer twee staat met 19 procent van de stemmen. De vicepresident onder Barack Obama haalt daarmee zijn beste resultaat tot nu toe.

Oud-burgemeester Pete Buttitgieg, die goede scores haalde in de witte staten Iowa en New Hampshire, moet zich nu tevreden stellen met brons. Sanders, senator van de noord-oostelijke staat Vermont, bewijst met zijn triomf dat hij een divers publiek kan aanspreken. Het belang daarvan leerde hij tijdens zijn campagne in 2016, toen Hillary Clinton grote populariteit bleek te hebben bij de talrijke latino-gemeenschap in Nevada.