‘Bernie mittens’-merchandise in geen tijd uitverkocht

Het hebbeding begin 2021,voor het goede doel: truien met het iconische beeld van een warm ingeduffelde senator Bernie Sanders tijdens de inauguratie.

Het was één van de meest becommentarieerde beelden tijdens de inauguratie van kersvers Amerikaans president Joe Biden. Dat van een onderuitgezakte, en met dikke, bruin-en-wit gebreide wanten ingeduffelde Bernie Sanders, die alles moederziel alleen gade sloeg vanop een klapstoeltje.

Sanders stal mee de show en het plaatje ging in geen tijd de wereld rond. Het bleef maar hilarische memes regenen van Sanders in dezelfde pose op tal van andere locaties, van in een schilderij van Edward Hopper tot op de troon van ‘Game of Thrones’. Of naadloos de link leggend met de beursgekte rond GameStop.

Meals on wheels

De linkse Amerikaanse senator en gewezen presidentskandidaat ging er zelf ook mee aan de slag, zo maakte hij nu bekend. Hij liet truien, t-shirts en andere producten maken met zijn beeltenis. Die ‘Bernie-merchandise’ was in geen tijd uitverkocht. In vijf dagen tijd haalde Sanders 1,8 miljoen dollar op.