Besmettingen in de VS bereiken nieuw record

Er vielen in die tijd ook 2.506 doden. Donderdag was ook al een recorddag, met 2.900 mensen die bezweken aan het virus.

De reden voor de forse stijging in besmettingen was Thanksgiving, waarvoor miljoenen Amerikanen op bezoek gingen bij familie en zo minder rekening hielden met de gevaren van de pandemie.

Armere buurten

Ondertussen tellen de Verenigde Staten al meer dan 276.000 doden. 'Een verbazingwekkend getal', zegt Caitlin Rivers van het Johns Hopkins Center for Health Security aan de New York Times. 'We zitten middenin een extreem grote golf en ik denk dat we makkelijk uit het oog kunnen verliezen hoe een hoe verschrikkelijk deze tragedie is.'