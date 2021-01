Bestormster Capitool wilde laptop Nancy Pelosi aan Rusland verkopen

De FBI onderzoekt de zaak. De jonge vrouw is voorlopig enkel in verdenking gesteld wegens braak en verstoring van de openbare orde.

Op beelden van de Britse zender ITV is de vrouw uit Pennsylvania te zien onder de relschoppers die op 6 januari het Capitool zijn binnengedrongen. Maar een anonieme getuige, die zegt een voormalig liefje te zijn van Riley Williams, heeft aan de Amerikaanse autoriteiten verklaard dat hij andere video's gezien heeft waarin zijn voormalige partner in het bureau van Nancy Pelosi aan de haal gaat met diens laptop.

Dat plan ging om een niet nader gekende reden niet door. Riley Williams zou nog altijd in het bezit zijn van de laptop of die vernietigd hebben. Volgens haar moeder is ze van huis weggelopen. Er is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.