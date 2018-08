Betoging rechtsnationalisten in VS geen succes

Een betoging van alt-right in de Amerikaanse hoofdstad Washington is overvleugeld door tegendemonstranten.

In de buurt van het Witte Huis kwamen zondagavond ten minste twintig rechtsnationalisten bijeen. De gemoederen waren op momenten verhit maar tot ongeregeldheden kwam het niet.

Naar de manifestatie was met spanning uitgekeken. De ordediensten waren op hun hoede voor incidenten . Ze wilden te allen prijze voorkomen dat het to clashes kwam met tegenstanders van de beweging.

De alt-rightbetogers werden immers opgewacht door honderden tegendemonstranten , die zich al heel de dag in Washington hadden verzameld. De twee groepen werden door een grote politiemacht op afstand van elkaar gehouden.

Charlottesville

Na een aantal speeches keerden de rechtsnationalisten ongeveer twee uur na aankomst huiswaarts. De organisatoren van de alt-rightdemonstratie 'Unite the Right 2' hoopten vooraf op zo'n vierhonderd betogers.

De betoging wilden ze eigenlijk in Charlottesville in Virginia houden maar daar werd geen toestemming voor verleend. In Charlottesville liep vorig jaar een bijeenkomst van rechtsnationalisten uit de hand.