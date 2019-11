Beursval en Trump doen vastgoedtycoon Thomas Barrack wankelen

Professionele ‘inertie’ en dubieuze banden met de Amerikaanse president Donald Trump breken de vastgoedtycoon Thomas Barrack steeds zuurder op.

De activistische minderheidsaandeelhouder Blackwells eist zijn ontslag als CEO en voorzitter van Colony Capital, een van ’s werelds grootste vastgoedinvesteringsfondsen. Omdat Barrack ‘geen waarde voor aandeelhouders creëert’. En omdat hij ‘duidelijk afgeleid is door onderzoeken naar zijn politieke activiteiten’.

Barack richtte in 1991 Colony op, dat wereldwijd zo’n 55 miljard dollar aan commercieel vastgoed - van industriële sites over hotels en rusthuizen tot supermarkten - en andere activa in portefeuille heeft. Sinds een stroeve fusie met twee sectorgenoten kelderde de beurskoers van Barracks vehikel de voorbije drie jaar met ruim 60 procent, waardoor zo’n 6 miljard dollar in rook opging. Eerder dit jaar zette Colony ook een even radicale als riskante reconversie in naar het beheer van vooral digitale infrastructuur, zoals datacenters, telefoonmasten en glasvezelkabels.

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden plaatste deze zomer vraagtekens bij Barracks zoektocht naar Saoedische geldschieters om een Amerikaanse kerncentrale te kopen.

Colony maakte van Barrack wel een miljardair. Dat fortuin zette hij in als Republikeins donor, waarbij hij zich vanaf 2015 volop schaarde achter de presidentscampagne van zijn goede vriend en collega-vastgoedmogol Trump - beiden deden nog zaken samen. Trump nam hem op in zijn economische adviesraad en benoemde Barrack tot voorzitter van het comité dat in januari 2017 de feestelijkheden rond de presidentiële inauguratie organiseerde.

Liefst 107 miljoen dollar zamelde Barracks comité in, twee keer meer dan wat vorige presidenten konden spenderen. In Washington, New York en New Jersey lopen intussen wel aparte onderzoeken naar mogelijke financiële malversaties. Zo wordt nagegaan of buitenlandse instanties illegaal Trumps feestje gefinancierd hebben.

PSG

Met Colony bouwde Barrack - zijn grootouders kwamen uit Libanon, zelf spreekt hij Arabisch - vooral in het Midden-Oosten uitstekende zakelijke contacten op. Zo was zijn investeringsfonds ook een tijdje eigenaar van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, tot het die doorverkocht aan het staatsinvesteringsfonds van Qatar.

Met (gewezen) Amerikaanse topmilitairen zit hij in een consortium dat ook lobbyde bij het Witte Huis om tientallen kerncentrales te mogen bouwen in Saoedi-Arabië. Gevreesd wordt dat de Amerikaanse knowhow de ambitie van Riyad kan helpen om nucleaire wapens te produceren.

Voor alle duidelijkheid: Barrack is voorlopig in geen enkel onderzoek aangeklaagd. De Saoedische kerndeal is ook nog niet gerealiseerd. Noch benoemde Trump zijn vriend als speciaal gezant voor het Midden-Oosten, waarvoor Barrack in de running was.

Maar ook Trumps toenmalige veiligheidsadviseur John Bolton uitte dit voorjaar ‘juridische en ethische bezwaren’ tegen Barracks pogingen om het Amerikaanse energiebeleid te sturen. De lijn tussen zakelijke belangen en politieke invloed is flinterdun.