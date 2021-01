Biden: 'Afwezigheid Trump bij inauguratie is goede zaak, maar Pence is welkom'

President-elect Joe Biden laat de beslissing over een impeachmentprocedure tegen president Donald Trump over aan het Congres.

Dat Donald Trump niet van plan is zijn inauguratie bij te wonen, noemt president-elect Joe Biden een 'goede zaak' en 'een van de weinige dingen waar we het over eens zijn'. Hij voegde er wel aan toe dat vicepresident Mike Pence 'welkom is': 'Ik zal vereerd zijn met zijn komst.'

Trump overtrof mijn stoutste verwachtingen. Hij was een van de meest incompetente presidenten van de Verenigde Staten. Joe Biden VS-president-elect

Op een persconferentie vrijdagavond in zijn thuisbasis Wilmington in de staat Delaware deed Biden veel moeite om een constructieve samenwerking tussen democraten en republikeinen aan de praat te krijgen. Maar voor zijn voorganger heeft hij geen goede woorden over: 'Trump overtrof mijn stoutste verwachtingen. Hij was een van de meest incompetente presidenten van de Verenigde Staten', zegt Biden over de huidige bewoner van het Witte Huis.

Bernie Sanders

Biden wil vooral focussen op de coronacrisis, het vaccinatieproces en economische groei. Zijn kabinet, met evenveel mannen als vrouwen met heel diverse achtergrond noemt hij 'historisch'. Biden nomineerde Martin Walsh, huidig burgemeester van Boston, als minister van Werk. Maar de president-elect beklemtoont ook dat hij ernstig overwogen heeft om zijn belangrijkste democratische rivaal in de race naar het presidentschap, Bernie Sanders, te benoemen op die post.

Maar na overleg met Sanders zelf liet hij die plannen varen wegens te riskant. Sanders zou zijn zetel in de senaat immers, bij zijn vertrek naar de regering, verkiesbaar moeten stellen. De Democraten hebben geen overschot in de senaat: de verhouding is fifty-fifty. Kamala Harris, de vice-president-elect, doet de balans nipt overslaan bij staking van stemmen.

Impeachment

Joe Biden ging niet in op vragen over een mogelijke afzettingsprocedure tegen de huidige bewoner van het Witte Huis. 'De snelste manier om komaf te maken met Donald Trump is mij te benoemen als president', grapte hij. Het lot van Trump ligt in handen van het Congres. 'Wij gaan ons werk doen. Het Congres beslist over verdere stappen.'

Wel eist de president-elect een omvangrijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool en vervolging van de verantwoordelijken. Hij wil weten hoe het kon dat de veiligheidsvoorzieningen faalden en wil dat de 'actieve aanmoediging door een zittend president' van de 'rechtsextremisten, antisemieten, oproerkraaiers en binnenlandse terroristen' mee in rekening gebracht wordt in het strafonderzoek.

Joe Biden wil dat de 'actieve aanmoediging door een zittend president' van de 'rechtsextremisten, antisemieten, oproerkraaiers en binnenlandse terroristen' mee in rekening gebracht wordt in het strafonderzoek.

Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden wil het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet inroepen voor een impeachment-procedure. De parlementairen zijn woest over de bestorming en vernieling van het Capitool woensdag. Trump had op sociale media al dagen actief opgeroepen tot verzet tegen de 'gestolen verkiezingen' op 6 januari, de dag dat de verkiezing van Biden officieel bekrachtigd moest worden.

Pelosi vroeg Mike Pence steun in deze impeachment-procedure, die Trump elke politieke macht of mandaat ook in de toekomst moet ontnemen. Maar die is niet geneigd erop in te gaan. De Republikeinen vrezen dat dit de partij nog meer zal verdelen. Trump zelf, die plots lijkt te beseffen dat hij vervolging riskeert, maakte dan weer een gigantische bocht. Hij bruuskeerde zijn eigen aanhang met harde taal voor de beeldenstormers die hij woensdag nog 'patriotten' noemde.