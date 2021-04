Biden: ‘Amerika is klaar om op te stijgen’

In zijn speech voor beide kamers van het Amerikaans parlement na 100 dagen presidentschap stelt Joe Biden dat de Verenigde Staten klaar zijn om opnieuw een internationale voortrekkersrol te spelen.

‘Honderd dagen geleden stond het Amerikaanse huis in brand’, schetste Amerikaans president Joe Biden de staat van het land toen hij in januari de macht overnam van Donald Trump.

Het coronavirus greep wild om zich heen, de economie kreunde onder de pandemie en de bestorming van het Capitool deed de Amerikaanse democratie op zijn grondvesten daveren.

Maar Amerika ‘krabbelt steeds overeind’, verzekerde Biden, geflankeerd door vice-president Kamala Harris en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, in een toespraak voor beide kamers van het Amerikaans parlement - het Huis van Afgevaardigden en de Senaat - na 100 dagen als president.

‘We kunnen nu niet stoppen’

‘Na honderd dagen van redding en hernieuwing is Amerika klaar om op te stijgen. Amerika beweegt. Gaat vooruit. En we kunnen nu niet stoppen’, aldus Biden. ‘We zijn in competitie met China en andere landen om de 21’ste eeuw te winnen.’

Biden bracht een drietrapsraket in stelling: het American Rescue Plan - een stimuluspakket van 1.900 miljard dollar met directe steun voor gezinnen en bedrijven -, het American Jobs Plan - een infrastructuur- en jobplan met een prijskaartje van 2.300 miljard dollar - en het American Families Plan, waarin kinderopvang, gezondheidszorg en onderwijs centraal staan.

Investeringen in infrastructuur, snelwegen, bruggen, pijpleidingen en laadstations voor elektrische wagens zullen de komende acht jaar miljoenen banen en nieuwe economische groei opleveren, verzekerde hij nog. Het is van Roosevelts New Deal geleden dat een Amerikaanse leider de economie zo fel poogde te doperen.

Snelle vaccinatie