Biden: 'Bondgenoten stellen geloofwaardigheid VS niet in vraag'

De chaos in Afghanistan tast de geloofwaardigheid van de VS niet aan. Dat stelde de Amerikaanse president Joe Biden vrijdagavond. 'De afloop van de evacuatiemissie valt niet te voorspellen.'

Joe Biden heeft niet zijn gemakkelijkste week als Amerikaans president achter de rug. Sinds de taliban erin slaagden in elf dagen de controle over het Centraal-Aziatische land te heroveren, krijgt de Democraat de wind van voren. Beelden van het chaotische verloop van de evacuatie van buitenlanders en kwetsbare Afghanen uit Kaboel deden de kritiek nog aanzwellen.

De ontwikkelingen zetten Biden er vrijdag toe aan voor de tweede keer in vijf dagen de Amerikaanse natie toe te spreken. 'De afgelopen week was hartverscheurend. Niemand kan naar die beelden kijken zonder pijn te voelen', zei de president.

Maar dergelijke scènes waren volgens hem onvermijdelijk. 'Of we nu vijftien jaar geleden vertrokken waren, of vijf jaar geleden, of pas over een decennium ... dit scenario was onvermijdelijk', verdedigde hij zijn beslissing om alle Amerikaanse soldaten tegen 31 augustus uit Afghanistan terug te trekken.