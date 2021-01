Biden: 'Dit is geen protest maar een opstand'

De Amerikaanse democratie ligt als nooit tevoren onder vuur. Dat zei president in spe Joe Biden woensdag. Hij riep Donald Trump op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn aanhangers op te roepen 'de belegering' van het Congres stop te zetten.

Twee weken voor Joe Biden Donald Trump moet opvolgen als president van de Verenigde Staten, verkeert het land in chaos. Opgejut door Trumps oproep om de uitslag van de presidentsrace te betwisten drongen aanhangers van de Republikein woensdag het Congres binnen om te voorkomen dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat de zege van Biden konden bekrachtigen.

De gebeurtenissen op Capitol Hill joegen een schokgolf door de VS. Ook de president in spe reageerde ontdaan. 'De VS waren een baken van democratie. Hoe zijn we op zo'n donker punt beland? Vandaag zijn we er op een pijnlijke manier aan herinnerd dat de democratie erg broos is', stelde Biden in een videoboodschap.

Volgens hem lag die democratie in de VS nooit eerder zo erg onder vuur. 'Dit is geen protest, dit is een opstand. En de hele wereld kijkt toe', merkte hij op.

Eigenbelang

Voor de Democraat is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de chaos: Donald Trump. 'In het beste geval inspireren woorden van een president mensen. In het slechtste geval jutten ze hen op.'

De VS hebben al veel doorstaan. Ook dit komen we te boven. Joe Biden Amerikaanse president in spe

Biden riep de vastgoedmiljardair op om zijn aanhangers op de nationale televisie op te roepen de belegering van het Congres stop te zetten. Hij verweet hem indirect ook zijn eigenbelang te laten primeren op het algemeen belang.

'De VS hebben al veel doorstaan. Ook dit komen we te boven', ging de voormalige rechterhand van Barack Obama voort. Hij beloofde de volgende vier jaar alles in het werk te stellen om de 'democratie, de eer, het fatsoen, de rechtsstaat en de verdraagzaamheid in de maatschappij te herstellen'. 'Er is niets wat de VS niet kunnen als we samenwerken.'