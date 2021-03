Biden: 'Eind mei voldoende vaccins voor alle Amerikanen'

Wachtrijen in New York City bij het vaccinatiecentrum in het Jacob Javits congrescentrum in midtown Manhattan

Een zeldzame samenwerking tussen twee farmagiganten, J&J en Merck, laat president Biden toe de uitrol van de vaccinatie te versnellen.

'Tegen eind mei zullen er voldoende vaccins zijn om elke volwassen Amerikaan een eerste shot te kunnen geven'. Dat is de opvallende belofte die Amerikaans president Joe Biden dinsdagavond in een boodschap vanuit het Witte Huis meegaf. Oorspronkelijk zouden de Verenigde Staten pas eind juli over voldoende vaccins beschikken.

De versnelde uitrol komt er vooral dankzij een samenwerking tussen twee veteranen van de Amerikaanse farmasector die elkaar meestal hard bekampen, Johnson & Johnson (J&J) en Merck & Co. Biden onderstreept hoe uitzonderlijk de entente is: 'Dit is het soort samenwerking tussen bedrijven dat we ook in W.O. II zagen'.

Joe Biden over de uitrol van de vaccinatie

J&J ontwikkelde via de Belgische dochter Janssen Pharma een vaccin dat een potentiële gamechanger kan zijn bij de inenting van de bevolking. Het Janssen-vaccin kan een werkpaard worden omdat het met één dosis werkt en op koelkasttemperatuur bewaard kan worden.

De Amerikaanse farmawaakhond gaf na overtuigende testresultaten eind vorige week groen licht, zodat de Verenigde Staten nu - inclusief de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna - nu over drie vaccins beschikken.

De opstart van de productie bij J&J ging echter niet altijd even vlot en in het Witte Huis was onrust ontstaan over de achterstand die het 'werkpaard' op de eigen productiedoelstellingen opgelopen had. Daarom schakelt Washington nu Merck in. Merck is een specialist in vaccins, die echter de eigen pogingen om een coronavaccin te ontwikkelen op een sisser zag uitdraaien.

Merck krijgt van de regering-Biden 269 miljoen dollar toegestopt om twee sites om te turnen tot Covid-19 sites, één om het eigenlijke Janssen-vaccin te produceren en één om het vaccin af te vullen in flesjes. Om dat proces te versnellen krijgt de farmareus van Washington voorrang bij de bestellingen van alle nodige materieel. Dat gebeurt op basis van de Defense Production Act, een wet die nog uit de tijd van de Koreaanse oorlog dateert.

Blijf jezelf beschermen door een masker te dragen. Dit is niet het moment om te verslappen Joe Biden Amerikaaans president

Volgens het Witte Huis is het de bedoeling dat er uiteindelijk tegen eind mei 94 miljoen Janssen vaccins geproduceerd worden. Bovenop de 200 miljoen stuks elk die Pfizer en Moderna van hun 'double shot' vaccins tegen dan beloven moet dit volstaan om alle 260 miljoen volwassen Amerikanen in te enten.

Uiteraard is het één ding vaccins te proceduren, maar nog een heel andere kwestie al die shots in de bovenarm te krijgen. Daarom belooft president Biden ook meer gepensioneerde zorgmedewerkers te recruteren om de vaccinatie te versnellen en ook nog meer kleine en grote vaccinatiecentra uit te rollen.

We openen Texas voor 100 procent Greg Abbott Gouverneur Texas

Biden sloot zijn toespraak ook af met een waarschuwing. 'Dit gevecht is verre van over. Ook al vieren we het derde vaccin. Blijf jezelf beschermen door je handen te wassen en een masker te dragen. Nu is echt niet het moment om te verslappen'.