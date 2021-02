Biden: 'Hartverscheurende mijlpaal'

Meer dan een half miljoen Amerikanen, het equivalent van een stad als Atlanta, is aan Covid-19 overleden.

Een 'hartverscheurende mijlpaal'. Dat zei Amerikaans president Joe Biden maandagavond in een toespraak nadat de dodental van de Covid-19 pandemie in de Verenigde Staten de 500.000 overschreed. Aan het Witte Huis werd een minuut stilte gehouden 500 kaarsen aangestoken.

Om een idee te geven: een half miljoen slachtoffers, dat is het equivalent van de volledige bevolking van de zuidelijke metropool Atlanta. De president benadrukt gisteren dat achter elk van de 500.000 overlijden tragiek schuilgaat: 'We moeten de verleiding weerstaan om elk leven als een statistiek te zien, we moeten de overledenen eren', aldus Biden.