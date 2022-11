Met de hete adem van de midterms in zijn nek dreigt de Amerikaanse president Joe Biden met hogere belastingen voor oliebedrijven als ze hun productie niet opschroeven. 'Genoeg is genoeg. De recordwinsten van oliebedrijven zijn er niet omdat ze iets innovatiefs doen, ze zijn een meevaller door een brutaal conflict in Oekraïne.'