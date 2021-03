Biden: 'Op 4 juli vieren we onafhankelijkheid van het virus'

In een toespraak om één jaar pandemie te herdenken, blikte Joe Biden somber terug, maar vooral hoopvol vooruit. Volgens de Amerikaanse president is een terugkeer naar de normaliteit tegen 4 juli een haalbaar doel voor de Amerikanen.

24 minuten duurde de eerste televisietoespraak in primetime van Biden donderdagavond. Naar aanleiding van de 'verjaardag' van de coronapandemie nam de president het woord om het lijden van het voorbije jaar te herdenken. Maar de 46ste president van de VS probeerde vooral zijn landgenoten een hart onder de riem te steken door een tastbaar perspectief aan te reiken.

Dat perspectief: 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, met familie en vrienden doorbrengen aan de barbecue. 'Een 4de juli met je geliefden is het doel', klonk het.

Een Onafhankelijkheidsdag met je geliefden is het doel. Joe Biden Amerikaans president

Biden heeft er vertrouwen in dat een terugkeer naar iets wat voor normaal kan doorgaan mogelijk moet zijn tegen het begin van de zomer. Dat de vaccinatiecampagne in de VS beter loopt dan verwacht, heeft daar mee te maken.

Toen Biden in januari aan de macht kwam, beloofde hij dat in zijn eerste 100 dagen als president 100 miljoen Amerikanen een vaccin zouden ontvangen. Volgens Biden wordt die target al gehaald tegen dag 60.

Om de campagne nog te versnellen, plant Biden extra ingrepen. Daarvoor trekt hij in zijn massale stimulusplan van 1.900 miljard dollar tientallen miljarden uit.

Er komt een website die Amerikanen toelaat te zoeken naar beschikbare dosissen, een bredere verspreiding via apotheken, een verdubbeling van het aantal vaccinatiecentra en een uitbreiding van het aantal mensen die vaccins mogen zetten. Voor dat laatste kijkt Biden naar paramedici, tandartsen en dierenartsen.

De eerste 'prime time' toespraak van president Biden

Tegen 1 mei moeten alle Amerikaanse staten klaar zijn om elke volwassene die dat wil in te enten. Daardoor moet de pandemie tegen het begin van de zomer onder controle zijn in de VS. 'Op 4 juli vieren we niet enkel onze onafhankelijkheid als natie, maar ook de onafhankelijkheid van het virus', zei Biden hoopvol.