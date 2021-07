Biden: 'Sociale media doden mensen'

De Amerikaanse president, Joe Biden, schoot vrijdag met scherp op socialemediabedrijven. Hij verweet hen 'mensen te doden' omdat ze niet streng genoeg optreden tegen desinformatie rond het coronavirus.

Net als heel wat Europese landen hebben de Verenigde Staten weer af te rekenen met een coronaopstoot. De deltavariant doet ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan het aantal infecties oplopen. Zeker in staten met de laagste vaccinatiegraad.

De evolutie leidt tot frustratie in het Witte Huis. Heel wat inspanningen van de overheid ten spijt zit de vaccinatiecampagne in het land behoorlijk in het slop. Momenteel heeft 68 procent van de volwassen bevolking een eerste prik gehad. Biden had gehoopt dat tegen de nationale feestdag, op 4 juli, op zijn minst zeven op tien volwassen Amerikanen op zijn minst een dosis gekregen zouden hebben.

Sociale media

Dat de vaccinatiebereidheid gezakt is, is volgens het Witte Huis deels de verantwoordelijkheid van de big tech-bedrijven. Biden en co. verwijten hen te weinig te doen tegen desinformatie die via sociale media verspreid wordt over de coronavaccins.

De socialemediabedrijven doden mensen. De pandemie treft vandaag vooral nog mensen die niet ingeënt zijn. Joe Biden Amerikaanse president

'De socialemediabedrijven doden mensen. De pandemie treft vandaag vooral nog mensen die niet ingeënt zijn. De operatoren van sociale media doden mensen', stelde Biden vrijdag.

Een dag eerder had ook de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, al uitgehaald naar Facebook. 'Er zijn zowat twaalf mensen die 65 procent van de desinformatie over vaccins verspreiden via sociale media. Die blijven allemaal actief op Facebook terwijl ze wel verbannen zijn van andere platformen.'

Facebook

Details over die twaalf mensen gaf het Witte Huis niet. Evenmin wilde het kwijt waar dat cijfer vandaan kwam en hoe ze die mensen op het spoor gekomen was.

18 miljoen Facebook zegt al meer dan 18 miljoen berichten met foute informatie over Covid-19 verwijderd te hebben.

'Facebook moet sneller gevaarlijke boodschappen verwijderen. Berichten die in strijd zijn met de eigen regels van Facebook blijven vaak dagen staan. Informatie verspreidt zich te snel', stelde Psaki.