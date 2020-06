Biden: 'Trump wakkert vlammen van haat aan'

Met een stevige uithaal naar de Amerikaanse president Donald Trump maakt zijn Democratische rivaal Joe Biden de rassenrellen tot het thema van de presidentsverkiezingen.

'Donald Trump heeft dit land omgevormd tot een slagveld verscheurd door oude wrok en nieuwe angsten', zei Biden dinsdag in een toespraak in Philadelphia. 'Is dit wie we willen zijn? Is dit wat we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? Incompetentie en bezorgdheid, navelstaarderij en egoïsme?'

Volgens Biden, die sprak tegen een achtergrond van Amerikaanse vlaggen, schreeuwt het land om leiderschap. Hij verweet Trump alleen maar de 'vlammen van de haat' aan te wakkeren om zijn herverkiezing veilig te stellen. De president heeft geen interesse voor de 'straatprotesten die een verscheurd land tonen', zei Biden.

Voorverkiezingen

Biden maakt een goede kans om dinsdag officieel de nominatie binnen te halen als Democratisch presidentskandidaat. In zeven staten en in de hoofdstad Washington DC vinden dan voorverkiezingen plaats die Biden voldoende kiesmannen kunnen opleveren om begin november de strijd aan te gaan met Trump.

Trump is met macht bezig, niet met principes. Joe Biden Democratisch presidentskandidaat

Biden kreeg recent het verwijt dat hij zich te veel op de achtergrond had gehouden tijdens de coronacrisis. Pas onlangs dook hij weer in het openbaar op, nadat hij zich weken thuis had verschanst. Na de protesten na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd door excessief politiegeweld lijkt Biden de aanval op Trump helemaal te hebben ingezet.

In Philadelphia veroordeelde Biden de 'communicatiestunt' van Trump van maandagavond. Toen liet de president vreedzame betogers voor het Witte Huis wegjagen om zich met veel vertoon met een bijbel te laten fotograferen voor een kerk tegenover zijn residentie. 'Hij is met macht bezig, niet met principes', zei Biden.

Aartsbisschop

Trump herhaalde de stunt dinsdag door een bezoek te brengen aan het Saint Paul II Shrine in de hoofdstad. De aartsbisschop van Washington DC veroordeelde het bezoek scherp en zei niet te begrijpen dat een katholiek gebouw 'zo flagrant wordt misbruikt en gemanipuleerd op een manier die onze religieuze principes schendt'.

Trump hield maandagavond een veelbesproken toespraak waarin hij dreigde het leger in te zetten tegen de betogers. Hij beloofde de orde te herstellen en haalde uit naar anarchisten. 'Dit is geen vreedzaam protest, dit is binnenlandse terreur', zei Trump. Door de vreedzame betogers en de relschoppers over één kam te scheren, leek hij olie op het vuur te gooien.