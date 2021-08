Biden aan IS na aanslag in Kaboel: 'We zullen jullie vinden en laten boeten'

Joe Biden heeft de terroristische aanslagen in Kaboel, waarbij minstens twaalf Amerikaanse soldaten om het leven kwamen, sterk veroordeeld. Hij beloofde ook om de evacuatiemissie af te maken zoals beloofd.

In een persconferentie naar aanleiding van de aanslagen in Kaboel, heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd dat de evacuaties in Afghanistan zullen blijven doorgaan. 'We moeten en zullen deze missie afmaken. Deze terroristen zullen niet winnen. We zullen reageren met kracht en precisie.'

Donderdagmiddag escaleerde de situatie aan de luchthaven van Kaboel, na twee chaotische weken waarin de taliban opnieuw aan de macht zijn in Afghanistan. Op de luchthaven in Kaboel heerste al dagen een chaos van jewelste door de vele westerlingen en Afghanen die het land probeerden uit te geraken. Donderdagmiddag stuurde de terreurgroep IS twee terroristen met bommengordel de meute in. Verschillende explosies veroorzaakten minstens 60 doden en meer dan 100 gewonden.

Bij de slachtoffers horen ook twaalf Amerikaanse soldaten, en raakten nog tientallen andere gewond. Biden noemde de slachtoffers 'helden' en de 'ruggengraat van de Amerikaanse samenleving'. Tegelijk was hij erg scherp voor IS. 'Amerika laat zich niet intimideren. We gaan dit niet vergeven, en ook niet vergeten', zei de president.

Ik suggereer niet dat de taliban 'good guys' zijn, maar ze tonen een echte interesse om Afghanistan te besturen. Ik vind niet dat we een fout hebben gemaakt door op de taliban te vertrouwen voor de beveiling op en rond de luchthaven. Joe Biden Amerikaans president

'We zullen jullie vinden en laten boeten', zei Biden, net zoals ook toenmalig president Bush deed na de aanslagen in New York in 2001, het startschot van 'de eeuwige oorlog' die de VS naar Afghanistan dreef. In april besliste Biden om de Amerikaanse troepen na twee decennia terug te trekken uit Afghanistan. Daarop veroverden de taliban snel terrein, tot ze half augustus ook de hoofdstad weer veroverden.

Kritiek

Ondanks bakken kritiek bleef Biden categoriek achter die exit staan. Ook nu verdedigt hij zijn beleid. 'Ik suggereer niet dat de taliban 'good guys' zijn, maar ze tonen een echte interesse om Afghanistan te besturen. Ik vind niet dat we een fout hebben gemaakt door op de taliban te vertrouwen voor de beveiling op en rond de luchthaven.' Tegelijk beloofde hij dat hij het leger ter plekke 'alles zou geven dat ze nodig achtten'.