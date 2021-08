Biden balanceert tussen regeldrift en afhankelijkheid van big tech...

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan de techgiganten in een strakker keurslijf te dwingen.

Met het agressiefste antitrustteam in decennia is Joe Biden een kruistocht begonnen tegen de almacht van de techreuzen. Maar durft hij het gevecht ook op de spits te drijven? Want in zijn strijd tegen cyberaanvallen en acties met gijzelsoftware is big tech net een partner.

The sky is the limit. Dat was lang het motto in de Amerikaanse technologiesector. Vrijwel ongemoeid konden bedrijven als Apple, Amazon, Facebook en Google uitgroeien tot machtige mastodonten. Maar die tijd van vrijheid, blijheid ligt al even achter hen. De afgelopen jaren kreeg big tech het meer dan eens aan de stok met regulatoren en beleidsmakers. In de eerste plaats in Europa. Concurrentietsarina Margrethe Vestager nam de handschoen op en bestookte de Amerikaanse giganten met antitrust- en fiscale boetes.

Langzaam maar zeker rijst evenwel de vraag of de grootste regulerende bedreiging voor Silicon Valley zich niet dichter bij huis situeert. Sinds Joe Biden zijn intrek nam in het Witte Huis, lijkt het epicentrum van de strijd tegen big tech verschoven van Brussel naar Washington DC. De Amerikaanse president verzamelde rond zich het agressiefste antitrustteam in decennia. Het gaat om mensen die in vorige functies als kruisvaarders de te dominante marktposities van ondernemingen - de techreuzen op kop - aanklaagden en bekampten.

De boodschap voor Amazon, Apple, Facebook en Google is duidelijk. Het presidentschap van Biden wordt niet zomaar een doorslag van de ambtstermijn van diens partijgenoot Barack Obama. Tussen 2009 en 2017 behoorden de techreuzen tot de invloedrijkste ondernemingen in en om Capitol Hill. Politici hingen aan hun lippen nadat Obama er tijdens zijn eerste presidentsrace met de hulp van Eric Schmidt, destijds de CEO van Google, in geslaagd was via sociale media kiezers en sponsors te lokken en zo het eerste Afro-Amerikaanse staatshoofd in ’s lands geschiedenis te worden.

Tussen de 44ste president en Schmidt bleek een duurzame band gesmeed te zijn. Niet alleen dook de techbons na Obama’s electorale triomf in 2008 op diens overwinningsfeest in Chicago op, de Democraat gunde hem in de jaren daarop ook een plek in commissies die hem adviseerden. En toen de Federal Trade Commission (FTC), een onafhankelijk agentschap dat toeziet op de naleving van de concurrentiewetgeving, in 2012 op weg leek om Google aan te klagen, werd de zaak na overleg met de ploeg-Obama uiteindelijk in der minne geschikt.

Russisch cyberleger

Na de verkiezingsrace van 2016 bekoelden de relaties tussen de technologiebedrijven en de Democraten evenwel. Zeker toen Facebook opbiechtte dat het Russische cyberleger erin geslaagd was via zijn platform negatieve en onjuiste berichten over de Democraten en hun presidentskandidate Hillary Clinton te verspreiden. De partij beschuldigde Mark Zuckerberg en co. ervan het pad geëffend te hebben voor de verkiezingswinst van Donald Trump, net als vier jaar later voor de bestorming van het Capitool.

Ook Biden raakte doordrongen van het antitrustactivisme. Het zit hem hoog dat big tech maar weinig belastingen betaalt. Hij stelt zich ook vragen bij het aantal jobs dat de sector creëert. En het ergert hem mateloos dat de internetplatformen, in naam van de vrijheid van meningsuiting, lang wegkeken van ‘fake news’, desinformatie of complottheorieën. Vorige maand verweet de president Facebook nog ‘mensen te doden’ omdat het niet optreedt tegen desinformatie over coronavaccins op zijn kanalen.

De president ijvert dan ook voor een striktere regulering van de inhoud op internetplatformen. En hij wil de techreuzen verantwoordelijk kunnen stellen voor de content op hun netwerken.

In zijn kruistocht tegen big tech rekent Biden op prominente tegenstanders van de sector. Tim Wu - een pleitbezorger van de opsplitsing van Facebook - is zijn speciale adviseur voor technologie en concurrentiebeleid. Lina Khan - de auteur van een paper over de ‘onontbeerlijke’ opsplitsing van Amazon - zit de concurrentiewaakhond FTC voor. En Jonathan Kanter - die als advocaat jaren big tech bestreed - is genomineerd als hoofd van de mededingingsdivisie op het ministerie van Justitie.

Bij Bidens antitrustteam is zeker de wil aanwezig om de clash met Corporate America aan te gaan. Maar zonder een bijsturing van de mededingingswetgeving wacht een moeilijke strijd. Die is al meer dan een eeuw oud en is ontworpen om monopolievorming in de olie-, tabaks- of landbouwsector te voorkomen. Een tik op de vingers krijgen bedrijven meestal pas ‘als hun gedrag het welzijn van consumenten geschaad heeft’. Oftewel: als ze prijsverhogingen doorgevoerd hebben.

Privacy

Die maatstaf valt moeilijk te hanteren bij techreuzen. Zij zijn net zo populair omdat ze een groot deel van hun diensten gratis aanbieden, terwijl adverteerders hen miljarden toestoppen. Experts pleiten dan ook voor een ruimere definiëring van het begrip ‘consumentenwelzijn’. ‘Een consument kan ook benadeeld zijn als de kwaliteit van een product vermindert’, stellen ze. ‘Gebruikers van Facebook spelen bijvoorbeeld een stuk privacy kwijt als hun gegevens gebruikt worden om hen met gerichte reclame te bestoken.’

Dat de huidige wetgeving geen bondgenoot is in de beteugeling van de macht van big tech, ondervond de FTC eind juni nog. Een rechter wees toen een klacht tegen Facebook af. Volgens hem had de concurrentiewaakhond onvoldoende bewezen dat het bedrijf, na de overname van Instagram en WhatsApp, een monopoliepositie bekleedt. De reden? ‘Het marktaandeel van de onderneming kan niet geraamd worden op basis van inkomsten omdat Facebook gebruikers gratis toegang geeft tot zijn platform.’

Onze antitrustwetten zijn aan een verjongingskuur toe om de uitdagingen van de moderne digitale economie het hoofd te kunnen bieden. Amy Klobuchar Amerikaanse senator

Voorstanders van een hardere aanpak van de techindustrie grijpen de uitspraak aan om hun pleidooi voor een modernisering van de mededingingswet kracht bij te zetten. ‘Onze antitrustwetten zijn aan een verjongingskuur toe om de uitdagingen van de moderne digitale economie het hoofd te kunnen bieden’, zei de Democratische senator Amy Klobuchar onlangs.

Het Amerikaanse Congres schoot in actie. In beide kamers van het parlement is afgelopen week een voorstel ingediend om de macht van de appstores van Apple en Google te breken. En het Huis van Afgevaardigden bestudeert sinds eind juni zes wetten die het voor grote techbedrijven moeilijker maken om start-ups op te kopen en om hun eigen diensten op hun platformen een voorkeursbehandeling te geven.

Omdat het sentiment in de politieke wereld gekeerd is en zelfs politici die het zakenleven gunstig gezind zijn dezer dagen opperen dat big tech te machtig geworden is, hebben Apple, Amazon, Facebook en Google een tegenoffensief gelanceerd.

Toplui, lobbyisten en belangengroepen zwierven de voorbije weken door het Congres, bestookten parlementsleden en hun medewerkers met e-mails en telefoontjes en schreven brieven waarin ze een sombere toekomst voor de sector en het hele land schetsen als de wetten het fiat van het parlement krijgen.

Maar gaan Biden en co. de kruistocht tegen big tech op de spits durven te drijven? De sector is een cruciale partner in een andere strijd: die tegen cyberaanvallen en acties met gijzelsoftware. Dat dossier is hoog op de prioriteitenlijst van het Witte Huis beland nadat verschillende vijandige manoeuvres in de digitale ruimte het dagelijkse leven van heel wat Amerikanen hebben verstoord. Alleen al dit voorjaar legden aanvallen met gijzelsoftware ziekenhuizen plat, veroorzaakten ze files aan tankstations en stuurden ze de productie van hotdogs in de war. Ook Amerikaanse overheidsinstellingen vormden het doelwit van hackers.

Veiligheidsrisico’s

‘Als we cyberveiligheidsproblemen willen aanpakken, moet de hele natie een inspanning leveren’, meent Jen Easterly, de directrice van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Daarom sloeg haar agentschap de handen onlangs in elkaar met bedrijven als Amazon, Microsoft, Google, AT&T en Verizon. Via een doorgedreven informatie-uitwisseling hopen ze sneller potentiële veiligheidsrisico’s te detecteren en aanvallen af te wenden.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering bij de techsector aanklopt voor hulp. Al decennia doen de politie en de inlichtingendiensten er een beroep op in de strijd tegen de georganiseerde misdaad of terreur. Want Apple, Google, Facebook en Microsoft zitten op een schat aan informatie over hun gebruikers.