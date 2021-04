Biden belooft 'wapenepidemie' aan te pakken

De Amerikaanse president kondigde donderdag de eerste maatregelen aan waarmee hij het wapengeweld in de Verenigde Staten wil indammen. Een dag eerder waren nog vijf mensen omgekomen bij een schietpartij in South Carolina.

Twee schietpartijen in de staten Georgia en Colorado hebben vorige maand al het leven geëist van 18 mensen. Dat toenemende wapengeweld doet Biden, zo'n drie maanden ver in zijn presidentschap, ingrijpen. 'Wapengeweld is een epidemie, en het maakt de Verenigde Staten internationaal te schande', zei de Amerikaanse president tijdens een toespraak voor het Witte Huis.