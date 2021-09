Biden belt voor het eerst in maanden met Chinese president Xi

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een telefoongesprek gehad met de Chinese president Xi Jinping. Het telefoontje is een poging om de verzuurde diplomatieke relaties te verbeteren.

Voor het eerst sinds februari hebben de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping elkaar nog eens gesproken. Biden had om het telefoongesprek verzocht, na teleurstellende diplomatieke ontmoetingen eerder dit jaar.

Het laatste bezoek van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman aan Chinese diplomaten deze zomer liep slecht af. Een diplomatieke ontmoeting in Alaska in maart liep ook al uit op een openlijke ruzie, waardoor de relaties juist verder verslechterden.

Als China en de VS samenwerken zullen de de twee landen en de rest van de wereld daarvan profiteren. Als ze elkaar bestrijden dan lijden zij en de wereld daaronder. Xi Jinping Chinese president

Het Witte Huis zegt in een mededeling dat de twee leiders een 'brede, strategische discussie' hebben gehad. Biden benadrukte naar eigen zeggen 'het belang van vrede, stabiliteit en welvaart in de Indo-Pacifische regio en wereldwijd' voor de Verenigde Staten. Ze bespraken ook de concurrentiestrijd tussen de landen. Die mag best bestaan, luidt het, maar mag niet uitmonden in conflict.

'Schuld van Washington'

China zegt dat de gesprekken helder waren. Xi zou gezegd hebben dat Washington de schuld is van 'serieuze moeilijkheden' tussen de Verenigde Staten en China. Volgens de Global Times, een krant die gelieerd is aan de Chinese overheid, zei Xi dat de terugkeer naar een goede relatie 'niet gewoon een optie' is. 'Het is iets dat we moeten doen, en goed.' 'Als China en de VS samenwerken zullen de de twee landen en de rest van de wereld daarvan profiteren. Als ze elkaar bestrijden dan lijden zij en de wereld daaronder.'

Het is pas de tweede keer dat Xi en Biden elkaar spreken. Ze hebben elkaar ook al jaren niet meer gezien. Hun laatste fysieke ontmoeting was in 2011, toen ze beiden vicepresident waren. De coronapandemie maakt het moeilijker om te reizen. Xi is sinds januari 2020 het land niet meer uit geweest.

Je hebt contact op het niveau van de leiders nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Amerikaanse regeringsbron

Maar het coronavirus is niet de enige reden van de uitblijvende ontmoeting. Biden neemt tegenover China een agressievere houding aan dan experts hadden gedacht. De VS nemen scherp standpunt in over kwesties als de Chinese claim op de Zuid-Chinese Zee, de prodemocratische beweging in Hongkong en de behandeling van de Oeigoeren. Biden heeft bovendien geen afscheid genomen van de Chinapolitiek van zijn voorganger Donald Trump, met importtarieven en een verbod op export van technologische kennis naar het Aziatische land.

Wolf warrior-diplomatie

De houding van Peking is evenmin zachter geworden. De agressieve 'wolf warrior'-diplomaten beten, gesteund door de politieke top, tijdens de coronacrisis ongekend hard van zich af als er kritiek kwam op China. Dat was voorheen erg ongebruikelijk.